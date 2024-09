Jiří Tůma dnes 13:00

Památky spojují svět. To je téma letošního ročníku akce Dny evropského dědictví, která v Pardubicích proběhne během víkendu. Pardubáci tak budou mít možnost nahlédnout do zhruba dvou desítek objektů, z nichž některé své brány otevírají jen výjimečně. Do téměř všech památek bude vstup zdarma.