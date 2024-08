Pavlína Roztočilová dnes 11:28

Slyšeli jste někdy o dobrovolnictví, ale nevíte, co přesně obnáší? Zajímá vás, co všechno dobrovolníci dělají? Chcete se sami stát dobrovolníkem? Pak přijďte v pátek 9. srpna do Sportovního parku Pardubice a navštivte DOBROstan.