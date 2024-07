Podle šetření Českého statistického úřadu se každý pátý obyvatel Česka zapojuje do dobrovolnických činností.

Na to, jak vypadá dobrovolnictví se ve svém šetření zaměřili statistikové. Oblast, kterou výrazně podporuje Pardubický kraj, detailně zmapovali.

Podle šetření Českého statistického úřadu se každý pátý obyvatel Česka zapojuje do dobrovolnických činností. Pardubický kraj tyto aktivity podporuje dlouhodobě.

Do dobrovolnických činností se podle statistiků ve větší míře zapojují ženy (21,4 %).„Muži sice s mírou dobrovolnictví za ženami mírně zaostávali (16,9 %), ale věnovali mu více hodin,“ upřesnil mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.

Dobrovolníci pomáhali hlavně přátelům, sousedům nebo neznámým lidem (33,8 %), případně nějaké organizaci (33,2 %). A to nejčastěji v místě svého bydliště (85,7 %).

Mezi dobrovolníky převažovalo organizované dobrovolnictví (56,6 %).„Dobrovolnická činnost byla zaměřena především na rozvoj obce, komunit a sousedskou výpomoc (23,7 %) nebo sociální péči (23,5 %),“ podotkl Jan Cieslar.

Důvodem k dobrovolnictví bylo nejčastěji přesvědčení a víra v hodnoty, které podporuje daná skupina nebo organizace (29,8 %). Nebo to, že dobrovolník chce být s ostatními lidmi, s přáteli, případně následuje jejich příklad (29,2 %).

„Dobrovolníci pomáhají měnit svět k lepšímu. Jsou ochotni věnovat svůj volný čas a energii druhým lidem, a to vše bez očekávání odměny,“ řekla Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), které provozuje dobrovolnické centrum.

„Dobrovolníkem může být každý, komu záleží na druhých, chce pomáhat, předávat své zkušenosti a být prospěšný. Zároveň má nadšení, touží zažít něco nového i zlepšovat svoje dovednosti,“ poznamenala koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP Lucie Křivková.

Pardubický kraj dobrovolnictví podporuje systémově, a to jak dotačně, tak i osvětou. Zároveň už od roku 2019 podporuje dobrovolnictví zaměstnanců krajského úřadu. „Všem, kteří se dobrovolnictví věnují, patří náš velký dík a uznání,“ uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, pod jehož gesci dobrovolnictví spadá.

„Asi zásadní je můj pohled a vztah ke všemu živému, tedy k přírodě a lidstvu obecně. Věřím, že platí přísloví: Co člověk zasadí, to také sklidí, i když se to může mnohdy zdát nespravedlivé. Myslím, že stav jednotlivce ovlivňuje stav lidstva – tedy celku, a naopak. Vzájemná pomoc je člověku přirozená od narození a svou přirozenost ztrácí až časem vlivem poznávání a získávání vlastní identity. Vnímavý a citlivý člověk však v pomáhání pokračuje dále a rozvíjí tak ducha jednotlivce i společnosti,“ nechal se slyšet 44letý Martin, který pracuje s informačními technologiemi.

„Dobrovolnictví mě naplňuje a je mi velmi blízké. Samotná činnost mě baví a sdílení s klientem pro mne znamená mnohdy více, než si odpracovat 8 hodin denně s výplatou. Tady pracuji jen tak pro potěšení, že prostě chci. Odmala mám v sobě zakotveno, že krásné věci se neprodávají ani nekupují, ty se darují. Hledal jsem proto vhodnou a smysluplnou formu, kde můžu pomoci. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem KONEP mi toto splňuje. Ať už je to výuka zdravotně hendikepovaných lidí na počítači nebo pomoc s organizací společenských akcí pro veřejnost, na kterých se podílím,“dodal Martin.

Kde můžete najít více informací o dobrovolnictví? Pokud vás zajímá problematika dobrovolnictví nebo se chcete stát přímo dobrovolníkem, můžete získat více informací ZDE.