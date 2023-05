Občas je to cestování docela komplikované. Své by o tom mohli vyprávět cestující, kteří čekali na poslední půlnoční vlak na Prahu. Kolem ohlášeného nástupiště totiž jenom projel a dál mířil směrem na hlavní město. Strojvedoucí totiž zapomněl zastavit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Cestující nakonec čekali další dvě hodiny na náhradní autobus. Ale ani tak nebyla cesta úplně hladká.

„Krátce po druhé hodině ráno přijali strážníci žádost řidiče o pomoc. Do náhradního spoje totiž bez jízdenek nastoupili i dva zanedbaní a zcela opilí muži, kteří odmítali autobus opustit. Asi padesátce cestujících mířících do Prahy tak nečekané čekání v Pardubicích prodloužili ještě o čekání na příjezd strážníků. Dva muži ve věku 27 a 33 let z autobusu po jejich příjezdu dvou hlídek přestali konečně zdržovat, vystoupili a autobus mohl konečně opustit Pardubice,“ uvedl mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové strojvedoucí vlaku zjistil, že jede po koleji mimo nástupiště. Nechtěl zastavit, aby lidé nezačali vystupovat mimo nástupiště. „Zastavil v Přelouči, odkud se lidé vrátili do Pardubic vlakem z Prahy,“ uvedla k incidentu Rajnochová pro server zdopravy.cz.