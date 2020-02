Místo toho se zkapacitní křižovatka hned za ním, na které řidiči odbočují buď na rychlodráhu, nebo směrem do centra. Přestože v místě přibude jeden odbočovací pruh, železniční most oprava nezasáhne.

„Přidat třetí jízdní pruh do podjezdu by nepomohlo, auta by stejně stála před křižovatkou,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

Dlouhé kolony i časté nehody

Křižovatka, která spojuje Anenskou ulici s Kpt. Jaroše, je problematická dlouhodobě. Kromě toho, že před ní řidiči neustále stojí v kolonách, je také místem častých dopravních nehod. Pro tu poslední není potřeba chodit nijak daleko, bouralo se na ní předevčírem.

„Problém je v tom, že z jednoho jízdního pruhu se odbočuje doleva i doprava,“ popsal náměstek.

Přestavba křižovatky však zajistí, že budou mít samostatný pruh jak řidiči odbočující do centra, tak ti, kteří míří na rychlodráhu.

Právě na jejich straně přibude nový odbočovací pruh, který vznikne na úkor chodníku. „Kapacita křižovatky se dá zvýšit tím, že se za podjezdem ubere 50 metrů chodníku,“ řekl Kvaš s tím, že by se zrušil i přechod, čímž by se průjezdnost křižovatkou zlepšila také, ale muselo by se najít náhradní řešení pro cyklisty a chodce. Jednou z variant je, že by přecházeli už před podjezdem, dříve se mluvilo i o lávce.

Nyní se chodník nachází na opěrné zdi, která se rozbourá. „Teď je zadaná studie, která vypočítá, jak by měl být pruh dlouhý a jaké investice to vyvolá. Zatím se pracuje na zadání, myslím, že to nemusí být realizace v řádu sta milionů korun,“ doplnil Kvaš.

Další dva semafory

Vedení města si chce také vyhrát s intervaly na semaforech tak, aby křižovatkou projelo zhruba dvakrát více aut než v současné době. Interval bude navazovat i na světelnou křižovatku v Hlaváčově ulici.

„Věřím, že to bude mít smysl také proto, že se v ulici S. K. Neumanna připravují další dvě světelné křižovatky. V tu chvíli tam budeme mít tři signalizační zařízení, která nám v případě liniové synchronizace můžou zajistit, že vozidlo Anenským podjezdem projede, aniž by v něm muselo čekat,“ ozřejmil Kvaš.

Řidiči nejspíš budou muset čekat v koloně i tak, ale stát budou už na S. K. Neumanna v úrovní obchodního centra. Jakmile ale dostanou zelenou, měli by dalšími křižovatkami projet plynule a bez zastavení.

Dopravní kolaps

Dvě světelné křižovatky mají vzniknout, aby zjednodušily vyjíždění řidičům napojujícím se z Pichlovy ulice a také z ulice Na Spravedlnosti, která projde kompletní rekonstrukcí. Zmiňovanými ulicemi totiž povede příští rok objížďka, až se kvůli opravě uzavře nadjezd u nemocnice. „Dojde k dopravnímu kolapsu, který si nedokážeme představit. Městský obvod Pardubice V to neskonale zatíží,“ upozornil starosta Dukly a radní za ANO Jiří Rejda.