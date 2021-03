S rekonstrukcí železničního uzlu Pardubice jsou spojené mnohé uzavírky podjezdů, nadjezdů i podchodů. Správa železnic (SŽ) rekonstruuje také most vedoucí nad ulicí 17. listopadu, kvůli čemuž je omezena cesta pro pěší. S uzavírkami ale musí počítat i řidiči, pro něž se podjezd uzavře několikrát – vždy ale jen na pár dní nebo dokonce hodin a mimo špičku. Nejbližší uzavírka je plánovaná na květen, i ta je směřována mimo pracovní dny. Mezitím dojde k vložení nové mostní ocelové konstrukce, jelikož místem povede o jednu kolej více.

Horší to ale budou mít trolejbusy, které místem neprojedou v létě roku 2022 celé dva prázdninové měsíce. „V roce 2022 bude podjezd uzavřen hned dvakrát, pro odstrojení trolejbusové trakce a instalaci ochranné konstrukce jeden víkend, poté bude následovat výluka trolejbusové dopravy pod mostem a v posledním víkendu prázdnin bude odstraněna ochranná konstrukce a obnoveno trakční vedení,“ upřesnil mluvčí SŽ Marek Illiaš.

Pro pardubický dopravní podnik to znamená velký problém. Jelikož tímto podjezdem jsou nataženy jediné troleje z depa, trolejbusy se nedostanou z vozovny do centra města a k nádraží. „Pokud nebudou moct trolejbusy jezdit po 17. listopadu, nedostaneme je k nádraží, proto se připravuje náhradní trasa,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Řešením je náhradní trasa

O náhradní trase, která má vést od vozovny, přes ulici Teplého, kolem Parama až k nádraží, se mluví již roky. Stále ale není hotová a dokončena má být až těsně před uzavírkou. „Doufám, že se nám podaří do té doby trať zprovoznit, aby poté mohla následovat plánovaná uzavírka podjezdu,“ okomentoval to ředitel Dopravního podniku města Pardubic (DPMP) Tomáš Pelikán s tím, že projekt je připravený a má stavební povolení, nyní dopravní podnik vybírá zhotovitele.

Stavět se začne ještě letos, ale i tady čekají omezení. Plány na novou trolejbusovou trať se potkávají se zdvoukolejněním trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Železničáři totiž budou opravovat most přes Labe. „Ve stavebním řízení máme podmínky, že do konce listopadu nesmíme trať z města k vozovně zadrátovat, protože tam budou jeřáby muset zvednout celý mostní objekt, položit ho na silnici a vyměnit za nový,“ přiblížil Pelikán. Do té doby musí být hotová také rozsáhlá přestavba mimoúrovňové křižovatky Palackého. Tam už se ale s tratí počítalo a postavily se další stožáry.

Důvodů, proč dopravní podnik trať potřebuje, je ale více. Podjezd na 17. listopadu totiž co chvíli doslova ucpou kamiony, které se pod mostem zasekávají. Na snížený průjezd řidiče upozorňuje hned několik značek, ti je ale ignorují, často svůj čin vysvětlují tím, že poslouchali navigaci. Pardubičtí strážníci často kamion v centru města potkají a včas ho upozorní. Kamioňák tak získá pomocníky pro couvání, ale i pokutu. To je ale ještě ta lepší varianta, není totiž neobvyklé, že se kamiony v podjezdu opravdu zaseknou a dokonce strhnou trolejové vedení. Škody se pak šplhají do statisíců, doprava v centru je ochromená a trolejbusy jsou odříznuté od vozovny na Dukle. „Nová trať má i strategický charakter právě kvůli podjezdu. Až tam opět uvízne kamion, budeme mít jinou možnost, jak trolejbusy do města a k nádraží dostat,“ řekl Pelikán.

Nová trať nebude sloužit jen jako spojka mezi centrem a vozovnou, ale chystá se na ní také nová linka, případně prodloužení linky číslo 7.