Zkouška nervů a hrozivě vypadající dlouhé kolony, tak by se dala popsat dopravní situace v Pardubicích v posledních dnech. Několik dopravních staveb naráz komplikuje už tak dost hustou dopravu v krajském městě. Silničáři aktuálně pracují na severovýchodním obchvatu, opravují čtyřpruh na Hradec Králové a Chrudim. Omezení jsou kolem Poděbradské ulice, stále také na mostě kapitána Bartoše a na rekonstrukci navíc čeká i Wonkův most v centru. Na červen pak silničáři plánují také zahájit opravu Mnětických mostů. Dvojice objektů přes řeku Chrudimku si žádá kompletní rekonstrukci. S teplými dny se na silnice navíc vrací také cyklisté a motorkáři.

„Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu,“ připomněla základní pravidlo a zákon, který ho určuje, krajská mluvčí BESIPu Radka Osterová.

Záchranářská ulička

Do stejné situace se mohou ale dostat i vozidla s majáky. V městském provozu je tak ještě důležitějším pravidlem vytvoření uličky pro průjezd složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Víte, jak se zachovat, když se blíží sanitka, hasiči nebo policie? Ve většině případů stačí uhnout ke straně a nechat houkající auto projet prostředkem.

„Ve městech je obzvlášť důležité myslet na dostatek prostoru k vytvoření této uličky. Řidiči musí i v koloně udržovat náležitý odstup, aby měli prostor uličku vytvořit,“ zdůraznila Osterová, podle které nejvíce smrtelných dopravních nehod vzniká kvůli nepřiměřené rychlosti. Řidiči se snaží dohnat čas právě při té nejméně vhodné činnosti, kterou je řízení vozidla.

„V ranní a odpolední špičce bývá průjezd Pardubicemi problémový, je tedy třeba již dopředu počítat se zdržením. I v koloně musí být řidič ohleduplný a chovat se dle pravidel silničního provozu,“ dodala Osterová. Právě v hustém provozu se pak velmi lehce stane dopravní nehoda i kvůli malé chybě.

Pardubičtí řidiči se zdržení snaží vyhnout různými zkratkami nebo objízdnými trasami. Stejně na tom jsou i řidiči sanitek nebo hasiči.

„O uzavírkách na komunikacích víme hodně dopředu, tedy se na objízdné trasy můžeme připravit. K zásahu vždy volíme co nejkratší cestu,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková s tím, že hasičům navíc ve městě pomáhají takzvané zelené vlny. To znamená, že ve směru průjezdu hasičského vozidla seřazená vozidla v křižovatce mají zelenou a ostatní červenou. Po průjezdu zásahového vozidla se křižovatka automaticky přenastaví do standardního režimu.

„Operační středisko Zdravotní záchranné služby je vždy s předstihem informováno o připravovaných dopravních uzavírkách. Tudíž přesně vědí, jakou náhradní cestu za pacientem mají zvolit,“ doplnila mluvčí krajské záchranky Alena Kisiala.