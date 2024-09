V Pardubicích hrozí, že kanalizace nebude schopna odvádět dešťovou vodu, což může vést také k zaplavení podchodů a podjezdů, zejména v případě větších dešťů. Město obyvatele v neděli večer vyzvalo, aby v pondělí k cestě do práce a do škol využili raději městskou hromadnou dopravu. V pondělí ráno se voda dostala do ulic v Nemošicích.

Pondělní ranní zasedání povodňové komise komise přineslo pro obyvatele Pardubic tři nová sdělení. "Z bezpečnostních důvodů zavíráme most u Bělobranského náměstí. Chrudimka stoupla a v Nemošicích se vylila do ulic Mnětická, Příčná a 28. října. Kvůli stoupajícímu Labi zavíráme stezku podél řeky u Rosic," uvedl magistrát na Facebooku.

close info Zdroj: se souhlasem Policie ČR zoom_in Chrudimka stoupla a v Nemošicích se vylila do ulic Mnětická, Příčná a 28. října.

„Monitorujeme také řeku Labe, voda z hor do tohoto toku přijde do Pardubic v průběhu pondělí. Přehrady na Labi by všechnu dešťovou vodu z předchozích dnů měly zvládnout zachytit. Pevně v to věříme,“ řekl v neděli večer primátor města Jan Nadrchal. Obě řeky, které protékají městem Pardubice, by měly kulminovat v průběhu pondělí, pravděpodobně dopoledne.

Vzhledem k intenzivním srážkám a vysokým průtokům řek však stále hrozí, že kanalizace během noci a v pondělí nebude schopna odvádět dešťovou vodu, což může vést k zaplavení sklepů a suterénů domů bez ohledu na jejich vzdálenost od řeky. Psali jsme již ZDE.

Riziko zaplavení se týká i podchodů a podjezdů. „Prosíme obyvatele, aby pokud možno nejezdili autem a raději zvolili městskou hromadnou dopravu. Doporučujeme proto dřívější plánování odjezdu na školy či do práce. Silnice musí v první řadě zůstat průjezdné pro záchranáře," uvedla v neděli večer povodňová komise města.

„Všechny oblasti města Pardubice jsou dostupné. Samozřejmě lepší je využít hromadnou dopravu. Rizikem je přívalový déšť, protože se může stát, že už tak přetížený systém dešťové kanalizace by jej nemusel pojmout, a to v podjezdech na ulici 17. listopadu a v Anenském podjezdu," napsal na sociální sítě náměstek primátora Jan Hrabal. „Pracovníci Vodovodů a kanalizací a hasiči jsou v pohotovosti pro případnou pomoc," dodal Jan Hrabal.

Kvůli rozlité Chrudimce byly v neděli večer obce Drozdice, Mnětice a Žižín stále částečně odříznuty od přístupových cest. V Drozdicích řeka zaplavila několik domů a polí.

Omezení MHD

Z důvodu povodní způsobené uzavírky komunikací budou od pondělí 16. září 2024 do odvolání spoje linky 12 končící v zastávkách Mnětice, u mostu a Tuněchody, kostel mimořádně ukončeny v zastávce Černá za Bory - prodejna.

V trase Pardubičky, točna – Mnětice – Tuněchody – Úhřetice bude zavedena kyvadlová doprava s přestupem z pravidelného spoje linky 12 v zastávce Pardubičky - točna.

Po dobu omezení budou obsluhována odlišná stanoviště zastávek: Mnětice – zastávka Mnětice (konečná); Tuněchody, kostel; Tuněchody, cihelna – zastávky budou obsluhovány podle směru jízdy spoje (ve stavu před výlukou); Úhřetice – zastávka ve směru do Tuněchod.

Dopravní podnik má stále připraveno několik vozů k případné evakuaci obyvatel postižených částí města.