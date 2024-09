Mezi stěžejní témata konference se řadila například výstavba dalších úseků dálnice D35, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. tříd, návozových tras k budované dálnici D35, rekonstrukce mostů, budování přivaděčů, financování vodní, železniční a silniční infrastruktury, budování železničních staveb v kraji i opravy mostu Pavla Wonky či mostu Kapitána Bartoše a mnohého dalšího.

Hledat řešení přišli například generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl nebo generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda či vedoucí odboru dopravy Pardubického kraje Zdeněk Semorád. Svá stanoviska rovněž objasnili i zástupci Pardubického kraje, ale i magistrátu statutárního města Pardubice.

„Loni jsme do oprav našich přetížených silnic II. a III. třídy dali téměř tři miliardy korun s daní a letos je částka podobná. Za dva roky tedy téměř šest miliard. To je cifra, kterou by dohromady dávaly horkotěžko větší a bohatší kraje. Daří se nám využívat evropské i státní dotace a doufám, že pokud se vládě podaří narovnat nespravedlivé rozpočtové určení daní, tak budeme mít v příštích letech krajská samospráva i dostatek vlastních zdrojů na nutné opravy. Za klíčové investice pro letošní rok považuji dokončení obchvatů Rokytna, Dašic a zahájení rekonstrukce Wonkova mostu. Jen na tyto tři důležité projekty dáme přes miliardu korun. To naprosto jasně ukazuje, kde máme priority,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Se svým názorem přispěl i generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Jen letos plánujeme zahájit výstavbu 162 kilometrů dálnice a zprovoznit přes 100 kilometrů po celé České republice. Správa Pardubice má v letošním roce rozpočet na investiční akce téměř sedm miliard korun,“ řekl Mátl.