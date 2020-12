Pardubický magistrát na podzim nakoupil nanoroušky pro lidi v první linii. Vědci z univerzity v Liberci ale přes pět tisíc roušek, které město rozdalo do škol, školek, strážníkům nebo řidičům dopravního podniku, označili následně za falešné. Rouškám chyběly nanovlákenné textilie.

Linka na výrobu nanoroušky. | Foto: Deník / Jakub Volný

Nyní ale město stejný počet nanoroušek získalo, a to zdarma. Pardubicím se je rozhodl věnovat jednatel společnosti Sen World Martin Šiler. „Při jednání vyjádřil Martin Šiler rozčarování nad některými praktikami prodejců ochranných pomůcek a rozhodl se darovat městu Pardubice náhradu za roušky, které město nakoupilo, kdy bylo zřejmě uvedeno v omyl," uvedl zastupitel Martin Kolovratník, který je společně s primátorem den před Štědrým dnem od společnosti převzal. „Nanoroušky budeme distribuovat tam, kde je to třeba, tedy například do našich organizací, které působí ve zdravotní a sociální oblasti,“ avizoval primátor Martin Charvát.