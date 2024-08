Budova, jejíž rekonstrukce trvala tři roky, nyní poskytuje podporu nejen pečovatelské službě, ale také nově vzniklé paliativní ambulanci, která byla dosud dostupná pouze v Holicích. „Je to pro nás obrovský posun, protože jsme se spoustu let všichni tísnili v malém domku na ulici V Ráji. A s tím, jak populace stárne a nemocných přibývá, jsme se nemohli dále rozvíjet a nabírat další zaměstnance, které jsme potřebovali,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.

Nové prostory nabídnou zaměstnancům lepší prostředí pro vzdělávání, předávání zkušeností, relaxaci a péči o jejich duševní zdraví. „Práce těchto lidí je psychicky velmi náročná, a proto je pro ně důležité mít vhodné zázemí,“ popsala vedoucí Osobní asistence Jaroslava Čížková.

Do nových prostor se z původní základny přesune 35 pečovatelek. V prvním patře bude zázemí pro pečovatelskou službu a osobní asistenci. „Osobní asistence je služba, která pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci způsobené zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením,“ vysvětlila Čížková. Doplnila, že asistentky za klienty dojíždějí do jejich domácího prostředí a pomáhají jim se co nejkvalitněji zařadit do života.

V přízemí budovy vznikl prostor pro mobilní hospic a paliativní ambulanci. „Je to místo, kde budou probíhat první sezení s rodinami. Doteď jsme se spoustou rodin zpočátku komunikovali pouze po telefonu, ale osobní setkání je pro všechny strany mnohem vhodnější,“ popsala vrchní sestra Domácího hospice Markéta Vašková. Na prvním setkání je podle ní velmi důležité, aby se rodina otevřela, podařilo se zbavit ji strachu a ujistit, že na celou situaci nejsou sami.

Marie Hubálková také uvedla, že přibližně 80 % lidí si přeje v posledních fázích života zůstat doma, a tento počet postupně narůstá, proto je nezbytné neustále rozšiřovat sociální služby. „Za loňský rok jsme měli v paliativní péči přibližně 300 pacientů a v pečovatelských službách byly počty podobné. Osobní asistence se za posledních pár let ztrojnásobila. Vloni jsme měli 35 pacientů a letos už to je o dalších deset více,“ dodala.

Tento nový prostor je tedy nejen příležitostí pro rozšíření kapacit, ale také pro zlepšení kvality služeb, které budou mít zásadní dopad na životy mnoha lidí v regionu.