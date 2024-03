„Opravdu je to tady moc špatné se zelení, takže my bojujeme za to, aby se tady začaly dělat lepší záhony, aby se tady více sázely stromy. Problém je asi v tom, že jsou najímané firmy, které nejsou moc odborně na výši, a hlavně se nehledí na to, aby se ta práce, kterou mají udělala správně, takže se nezalévá, nesází, správně se neošetřují stromy a nikdo to nekontroluje. Krvácí nám z toho srdce, třeba ta vápenka mohla zůstat, my jsme za ni bojovali i za Iniciativu „Zachraňte vápenku“ a dopadlo to tak, že se ta alej celá vykácela. Byla to zdravá perspektivní alej a vykácela se. Tady v arboretu byly vzácné stromy, které by mohly sloužit vedle školy jako výchovný prostředek,“ popisuje Olga Kudrnová.

„Oni tvrdí, že stav zeleně je výrazně odlišný od jiných městských obvodů. Do jisté míry to určitě může být pravda. Ty obvody se v tom opravdu dost výrazně liší, protože to záleží samozřejmě na přístupu jednotlivých obvodů. Mimo jiné právě městské obvody mají většinu zeleně svěřenou statutem města a samozřejmě já jsem se taky s nimi sešel a nějakým způsobem jsem tu situaci řešil. Samozřejmě my jako Magistrát, respektive jako město, nemáme ty pravomoce nastavené. Nicméně, snažím se řešit nějaké dílčí kroky. Náměstkyně Klčová ze životního prostředí samozřejmě také, takže tady proběhla prohlídka, poslali jsme sem městskou arboristku, která to také kontrolovala. Ano bylo shledáno, že tady chybí nějaké stromy, ale zároveň pan starosta přislíbil, že ty stromy budou dosázeny, tak, aby se ten stav nějakým způsobem narovnal,“ konstatoval primátor Pardubic Jan Nadrchal.

„Arboretum byl projekt, který byl zřizován Magistrátem města Pardubic přes dotační titul. Bohužel tam zůstala desetiletá udržitelnost, ale pouze jenom dvouletá následná péče, ale z nějakých tisíce vysazených dřevin a zeleně máme problém pouze se dvanácti dřevinami, které uhynuly. Iniciativa bohužel znehyžďuje obvod, a to už cedulemi, kde dělají nelegální zábor a tak dále, anebo to, co se nám bohužel stalo teď naposled, nelegálními výlepy, kde olepovaly sloupy veřejného osvětlení, mobiliář, ale dokonce i na fasády soukromých budov a na soukromý majetek jiných občanů, takže bohužel my zase na tohle dostáváme stížnosti od jiných občanů. Musíme naši pracovní četu anebo třeba služby města Pardubic oslovovat ke zlikvidování těchto nelegálních výlepů, které ani nejsou povolené. O to víc mě to mrzí, že zrovna ta Iniciativa za zelenější Duklu se označuje za sdružení lidí, kterým záleží na veřejném prostoru,“ sdělil Jiří Rejda, starosta Městského obvodu Pardubice V.

„Nejsem žádný odborník, ale to víte, že bych tu chtěla lepší prostředí, hlavně pro své děti. Já jenom srovnávám s ostatními místy, a ta mi přijdou více veselá, barevná. U nás je to trochu jako smutné, zastaralé,“ svěřila se obyvatelka části Dukla.

Iniciativa hodlá celou situaci řešit i nadále a bude usilovat o co nejrychlejší odstranění nedostatků. Vidí na místě potřebu výrazného zlepšení odbornosti v péči o zeleň a vytvoření koncepce, jež povede ke spolupráci s MO Dubina, Pardubice.