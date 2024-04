Dělníci do haly umístí nové výsuvné tribuny pro 400 diváků, to umožní vytvořit dvě tréninková hřiště. Stejný systém diváci znají z haly dašické. Ve druhém patře bude umístěn hostel pro sportovce s kapacitou 12 lůžek a administrativní zázemí. „V projektu nechybí ani galerie pro návštěvníky se sociálním zařízením a bufetem. Na střechu haly budou instalovány solární panely. V okolí haly s vjezdem z ulice V Ráji je řešena i doprava v klidu, kde posilujeme počty parkovacích míst,“ přiblížil primátor Jan Nadrchal (ANO) s tím, že součástí projektu je i více zeleně. Hala má sloužit především pro zápasy a tréninky mládeže týmu BK Pardubice.

Město chce rekonstrukci zahájit ještě letos, hotovo by mohlo být v roce 2026, stavbaři budou mít na práce přibližně 17 měsíců.

Rekonstrukce začne z městské kasy

Pardubičtí radní se rozhodli, že už nebudou čekat na dotace od státu, o které v minulosti už žádali. „Stávající basketbalová hala v majetku města je již ve velmi špatném technickém stavu, navíc kapacity tělocvičen pro sálové sporty chybí. Součástí projektu je zdvojnásobení tréninkových ploch. Je to první krok k zahájení tolika očekávané rekonstrukce areálu Dukly sportovní,“ potvrdil náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) zodpovědný za oblast sportu, ekonomiky a rozpočtu s tím, že je radnice díky zodpovědnému hospodaření schopna pustit se do rekonstrukce z vlastních zdrojů s tím, že případná dotace, o kterou bude žádat Národní sportovní agenturu, by byla příjemným bonusem. Přesto se město snaží částečnou finanční podporu získat například u kraje nebo České basketbalové federace, která by mohla pomoci s nákupem sportovního vybavení.

Více tréninků pro děti

Podle politiků je to investice do majetku města, navíc rozšíření haly uvolní kapacity dalším tělocvičnám pro halové sporty, kterých je v Pardubicích nedostatek. Basketbalisté v současnosti využívají halu každodenně, a i tak musí využívat i další tělocvičny ve městě, aby zvládl odtrénovat všech 200 dětí v devíti týmech a pěti přípravkách. V dopoledních a poledních hodinách je pak hala využívána sportovním gymnáziem.

„Po rekonstrukci budou velkou výhodou dvě nově vytvořená tréninková hřiště a možnost provádět dva tréninky současně. Máme dohodu s baskeťáky, že díky rozšíření kapacity tréninkových jednotek nebude potřeba využívat ostatních tělocvičen, a to zejména na ZŠ Studánka, Sportovního gymnázium, ZŠ Dubina, ZŠ Polabiny III, a tím bude více prostoru pro další sálové sporty, jako jsou ženský basketbal, florbal nebo házená a podobně,“ doplnil Rychtecký.

Strom v cestě

Na novou halu a zázemí čekají sportovní týmy z pardubické Dukly jako na smilování. Na první pohled je zřejmé, že současný areál sportovcům už dávno nestačí. Přestože pardubičtí zastupitelé záměr jednomyslně odhlasovali, našli se kritici, kteří na několikamilionovém projektu našli chybu.

„Projekt dlouhodobě podporujeme, nicméně na místě plánovaných parkovacích stání stojí v tuto chvíli vzrostlý strom. Mám za to, že jiným způsobem návrhu by býval šel ten strom zachránit,“ upozornil opoziční zastupitel Robert Hrdina (Zelení), který dodal, že náhradní výsadba není dostatečné řešení. „Nové stromy začnou přinášet efekt až za nějakých deset až patnáct let," doplnil.

„Někdo si může říct, že je tady stomilionová stavba a my tady budeme řešit strom, ale z hlediska města je to důležitá symbolika. Pokud vždycky všechno vykácíme, abychom to dělali znovu, tak vlastně nikdy nenecháme žádný strom vyrůst do výšky,“ přidal se ke kritice Filip Sedlák (Naše Pardubice).

Vedení města ale za stávajícím projektem jednoznačně stojí.

„S ohledem na rozsah a důležitost toho projektu, mi přijde neadekvátní řešit jednu jedli. Omlouvám se, že to říkám takhle, ale necykleme se v tom, že uprostřed příjezdové cesty budeme řešit jeden strom,“ vysvětlil Rychtecký s tím, že se postupuje v souladu s dendrologický průzkume a v místě se vysadí nová zeleň.

Pro záměr nakonec zvedlo ruku 32 zastupitelů, proti nehlasoval nikdo.

Nyní tak bude pardubická radnice hledat dodavatele stavby, technický dozor a požádá také o dotaci Národní sportovní agenturu. Ještě letos se stavbaři pustí do demolice dřevníku v části areálu u basketbalové haly, který uvolní prostor parkovacím místům.