Pardubické Dynamo v neděli nedosáhlo na titul a v ten samý den navíc přišla ještě jedna smutná zpráva. V 88 letech zemřel Milan Černický, historik a archivář pardubického hokejového klubu. Byl s ním spojen šedesát let a v roce 2024 byl zařazen do Dynastie Dynamo, což je společenství osobností, které se významným způsobem zasadily o rozvoj pardubického hokeje či budování jeho věhlasu v Česku i zahraničí.

Zemřel historik a archivář pardubického Dynama Milan Černický. | Foto: Pardubice.eu

Milan Černický se narodil 16. března 1936, v mládí se s rodiči přestěhoval z Bohumína do Pardubic, kde s otcem chodil na hokej. „Výčet funkcí Milana Černického by byl hodně dlouhý. Pro historii klubu má velký význam jeho pečlivá práce historika a archiváře. Z vlastnoručně shromážděných zdrojů sepsal šest knih o pardubickém hokeji. V roce 2003 byl vyznamenán za dlouholetou práci a propagaci hokeje Medailí města Pardubice a v roce 2005 získal od ČSLH ocenění za dlouholetý přínos pro rozvoj ženského hokeje. V roce 2012 byl zařazen mezi nejlepší sportovce okresu Pardubice v kategorii funkcionář,“ uvedlo Dynamo na internetových stránkách.

Když byl v roce 1964 založen Klub přátel ledního hokeje TJ Tesla Pardubice, Milan Černický u toho pochopitelně nemohl chybět a začal pracovat ve výboru na úseku propagace. Starali se hlavně o mládež, ročně pořádali devět turnajů pro všechny kategorie. Zároveň zajišťoval veškerý potřebný tisk. Před sezonou (od roku 1968) vycházel Zápisník s rozlosováním a informacemi o klubu a hráčích. Na každé utkání se vydávaly letáky, jednou za měsíc vycházely noviny Pardubický hokej. Připravit se také musela brožurka na každý mládežnický turnaj. K různým příležitostem se nechávaly dělat odznaky a vlajky.

Od roku 1975 dělal také kroniky pro pardubický tým. Což je na klubové úrovni unikátní počin.

„Já to nikdy nedělal za nějakou slávu, pro peníze, člověk pro to prostě žil. Že jsme měli štěstí nejen na hráče, ale i na publikum okolo, to nám museli všichni v republice závidět, jací jsou tady fantastičtí lidé,“ popisoval na začátku roku 2024 v rozhovoru po zařazení do Dynastie Dynamo.

Mohlo by vás zajímat: Hokejistům fandily celé Pardubice, bohužel zavládl smutek