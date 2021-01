Zaplaví pardubické ulice elektrokoloběžky? O provozování tohoto typu dopravy má zájem několik dalších firem, takže by k současným 150 kusům, které se v Pardubicích objevily začátkem října, mohly přibýt stovky dalších.

„Přišla další firma, že by měla zájem provozovat 150 až 200 elektrokoloběžek,“ potvrdil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš. Ten sdílenou mobilitu ve městě podporuje, avšak upozorňuje, že je nutné ji regulovat.

Společnost Bolt do Pardubic vstoupila v říjnu po několikaměsíčním vyjednávání s městem, při němž obě strany dohodly podmínky. „Bolt patří k těm slušnějším firmám v oblasti, takže byl ochoten přistoupit na memorandum a dobrovolně se zavázal k těmto podmínkám. Jsou ale i případy, kdy firmy tak solidní nejsou,“ řekl Kvaš.

Bolt souhlasil, že koloběžky nebudou moci například vjet do historického centra, na určitých místech se omezí jejich rychlost a budou moci parkovat jen na virtuálních stanovištích. „Téměř všichni uživatelé k využívání a parkování e-koloběžek přistupují zodpovědně. Zatím jsme zaznamenali pouze několik stížností. Vytipujeme místa, která jsou z hlediska parkování komplikovanější, a viditelně je označíme, abychom parkování ulehčili,“ řekl za Bolt Martin Zajíc.

Provozovat je může kdokoliv

Je tedy patrné, že i přes přísná pravidla má užívání elektrokoloběžek své mouchy, proto chce vedení města získat možnost jejich provoz kontrolovat. „Když si koupím sto koloběžek, přivezu je do Pardubic, rozhodím je po městě, tak je můžu okamžitě začít provozovat bez jakýchkoli pravidel. Jen aktivuji aplikaci a už nemusím s městem nic řešit,“ popsal Kvaš obavu z toho, že koloběžky by se ve městě mohly nekontrolovatelně rozšířit. Provozovatel pro stroje nepotřebuje ani zábor.

Proto chce vedení Pardubic apelovat na ministerstvo, aby sdílenou mobilitu upravilo zákonem. Do této chvíle totiž zveřejnilo pouze vyjádření, ve kterém určuje, kdy je koloběžka považována za kolo a kdy za motorové vozidlo, přičemž rozhodující je výkon a rychlost prostředku. „V žádném z případů však koloběžky nesmí být používány na chodnících,“ uvedlo ministerstvo v dokumentu.

„Ministerstvo dopravy říká, že není potřeba žádná právní úprava, že stačí stávající zákony. Já si to nemyslím, na příkladu Prahy je vidět, že nestačí. U nás dělá pár lidem také problémy chovat se normálně,“ dodal Kvaš.

Pardubice oslovily další města, se kterými chtějí ministerstvo přesvědčit o úpravě zákona. Po vzoru Švýcarska by tak jednotlivá města mohla pravidla pro elektrokoloběžky a další druhy sdílené mobility upravovat vlastní vyhláškou.

„V zákoně by se objevilo, že samosprávní orgány mohou rozhodovat o tom, jestli chtějí koloběžky, kolik jich chtějí, jestli mohou omezovat v určitých místech rychlost nebo vjezd. Jako samospráva bychom měli kompetenci si rozhodnout, že třeba do města více než 300 koloběžek nepustíme,“ vysvětlil náměstek. Podporu mají Pardubice například ve vedení Prahy nebo Olomouce. „Zkušenost z Pardubic pro mě bude impulsem k tomu, abychom do legislativy sáhli. Pokud tam bude vůle ze strany všech statutárních měst, tak si troufám odhadnout, že šance na prosazení je velká,“ řekl zastupitel Pardubic a poslanec Martin Kolovratník, který se v problematice také angažuje.