Nadcházející týdny budou v Pardubicích ve znamení velkých akcí. Na své si přijdou fanoušci hudebních festivalů, stejně jako milovníci gastronomie, připravené budou akce pro malé i velké sportovce a nebude chybět ani široká nabídka kulturních akcí.

Aviatická pouť je v Pardubicích vždy velkou událostí. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Nejbližší opravdu velkou událostí bude pardubický Majáles. Konat se bude od pátku do soboty 17. a 18. května. Na třech pódiích, které vyrostou na louce u koupaliště Cihelna, vystoupí například MIG 21, Jelen, Horkýže Slíže, Monkey Business nebo domácí kapely v čele s Vypsanou fixou a Ready Kirken. Nebude chybět tuzemská dýdžejská špička.

Majáles se letos dočká nově zvolené královny a zvoleného krále. „Královským párem se stali Andrea Vlková a Štěpán Sochor. Oba jsou studenty prvního ročníku Univerzity Pardubice. Andrea je z Fakulty zdravotnických studií a Štěpán reprezentuje Dopravní fakultu Jana Pernera,“ uvádí organizátoři na webových stránkách.

V Pardubicích vznikl originální klip, který podporuje lásku a partnerský život

Začátek června by si měli ve svých kalendářích zatrhnout ti, kteří mají rádi letecké přehlídky. První dva dny v měsíci si pro sebe zabere Aviatická pouť. Dvaatřicátý ročník nabídne tradičně na pardubickém letišti po oba dny bohatý letový program, ale také zábavu pro děti. V akci budou historická letadla od dob první světové války až po moderní stroje.

V pátek 7. června otevře Pernštýnská noc akci Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové. Lidová hudba i tance budou k vidění až do neděle a to v obou krajských městech. Zájemci se za folklorem mohou vydat například na pardubické Pernštýnské náměstí, zdejší zámek nebo do královéhradeckého Klicperova divadla.

Premiéra v Pardubicích: Don Juan se v divadle vydává hledat svou první lásku

Od 19. do 21. června si centrum města zabere festival Zrcadlo umění. Multižánrová přehlídka amatérské kultury v regionu se bude konat na Pernštýnském náměstí, na Třídě Míru, v Automatických mlýnech, Tyršových sadech či v KD Hronovická. „Těšit na můžete výtvarné dílny plné zajímavého tvoření a také na kreativní aktivity, které budou součástí tvoření na Bulváru na Náměstí Republiky. Letošním tématem je Evropa,“ zvou organizátoři.

Kdo má rád moderní gastronomii, kvalitní vína či piva může se vydat 22. a 23. června na pardubické závodiště. Na Fresh festivalu předvedou své kuchařské umění hvězdy české gastronomie – Zdeněk Pohlreich, Veronika Besky, Pavel Berky či Mirka Van Gils. Hudebním zpestřením bude koncert Anny K. Letos se navíc festival přidruží k další velké akci. „V sobotu bude spojený s druhou kvalifikací na Velkou pardubickou. Vstupenky platí na obě akce,“ uvádí stránky Fresh festivalu.

Od 11. července si pak dají na dva týdny v Pardubicích sraz vyznavači šachu a dalších především deskových her. Rozběhne se tu tradiční Czech Open. Do 28. července se tu uskuteční několik desítek turnajů. Jejich hlavní část obstarají šachisté, ale tradičně do Pardubic míří například i hráči bridge. Součástí letošního 35. ročníku bude Mistrovství ČR v Hospodském kvízu.

Historici se vydali do pardubických ulic. Teď vyprávějí poutavé příběhy domů

Pod Kunětickou horu se tradičně vrátí festival Hrady.cz. Jeho letošní ročník je povýšený tím, že půjde o poslední příležitost, jak vidět legendární kapelu Lucie i s Davidem Kollerem. Ten se totiž se skupinou na konci léta rozloučí. „David by se rád věnoval především svojí kapele a rodině. Lucie jede dál, připravuje nové album a oslavy čtyřicátých narozenin,“ uvedla Lucie na začátku února. Dalšími taháky přehlídky, která se uskuteční 19. a 20. července, budou Dan Landa nebo kapely Jelen, MIG 21 nebo Chinaski.

V den, kdy budou Hrady.cz, vrcholit začne ve městě akce, na kterou se sjíždějí nejen mladí talentovaní tenisté, ale také věhlasní trenéři. Pardubickou juniorku, turnaj, který pomalu míří ke stému ročníku, v minulosti vyhrály osobnosti jako Petra Kvitová, Tomáš Berdych nebo Ivan Lendl. Častým hostem zde býval také americký kouč Nick Bollettieri. Letos budou chlapci a dívky bojovat o titul do 26. července.

Devět dní plných sportu v Parku na Špici mají svůj start naplánovaný na 3. srpna. Akce, která navazuje na úspěšný projekt Olympijský park Pardubice 2016, a kterou každoročně navštíví přes 100 000 lidí, má za cíl ukázat nejen dětem, že sport je skvělý způsob, jak trávit volný čas. „Program Sportovního parku Pardubice je cílen především na děti a příměstské tábory, pořadatelé hodlají oslovit také mateřské a základní školy. Návštěvníci mohou i letos využít již osvědčený systém hracích karet a kromě sportovních zážitků bude možné odnést si také diplomy a medaile, které obdrží za určitý počet splněných stanovišť,“ uvádějí organizátoři.

Turistické informační centrum bodovalo v soutěži s perníkem i trhací mapou

Přátelský festival plný Ameriky – takový je podtitul přehlídky, která zamíří na pardubické závodiště 10. srpna. Friends fest tradičně nabízí přehlídku aut nebo dřevorubeckou show, ale také velké koncerty. Ty letos obstarají finská kapela Lordi a česká zpěvačka Lenny. „Největší novinkou bude adrenalinová moto aréna. Gladiátoři na motorkách představí neskutečnou FMX Freestyle Motocross Show Libora Podmola. Kromě velkolepé show našeho nejlepšího freestylového jezdce uvidíte i neuvěřitelní skoky a triky s dakarským speciálem, který Libora dovezl do cíle této soutěže,“ zvou pořadatelé.

Na úplném konci prázdnin si pak dají v centru a na zámku sraz vinaři a milovníci jejich produktů. Pardubický festival vína na svém 27. ročníku nejen vybere ale i nabídne nejlepší vína z Moravy a Čech, ale také ze zahraničních oblastí. Jako vždy bude jeho součástí i Vinařská noc v centru města nebo hudební vystoupení na zámku.