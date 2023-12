Film zavede diváky do světa legendárního skladatele a zároveň nechá nahlédnout do světa fenoménu youtuberů. Klasického dokumentu se tak diváci nedočkají. Tvůrci chtějí přiblížit život Bedřicha Smetany zejména mladší generaci. A tak herci odvypráví klíčové momenty mistrova života a zároveň komediálními prvky poukážou na propojenost napříč generacemi. Klapka chystaného snímku s pracovním názvem Neslyším ničeho! padla i na pardubickém soudě, v bytě na Husově ulici, budově P-pinku nebo v Trinity clubu.

Děj snímku „Neslyším ničeho“ pojednává o režisérce Janě (Martina Pártlová), která natáčí výpravný životopisný film o Bedřichu Smetanovi s velkorysým rozpočtem. V průběhu jeho výroby však odstoupí finanční partner a producent (Jaroslav Dušek) a hlavní hrdinka musí řešit, zda vůbec bude schopná dílo dokončit. Díky svým dětem proniká do kulturního trendu současnosti - Youtuberingu a dostane bláznivý nápad.

Netradiční filmové zpracování

V připravovaném filmu se tak bude prolínat několik rovin. „Je tam rovina, která se ten snímek snaží zpřístupnit mladé generaci. Proto jsme zvolili platformu současnosti se všemi jejími atributy, jako jsou sociální sítě,“ přiblížil režisér filmu Vít Mazánek.

Příběh tak slibuje komické i vážné situace, které ukazují kontrast mezi kulturou 19. století a současným světem. „Současně autenticky představíme dobu, ve které Smetana žil, aby diváci mohli lépe porozumět kontextu jeho života a tvorby," popsal Mazánek, podle kterého byl Smetana nesmírně zajímavý člověk a vedl zajímavý život. „Určitě má co nabídnout i současnému divákovi,“ doplnil režisér.

Pártlová i Dušek

Celovečerní hraný film s dokumentárními prvky o životě Bedřicha Smetany, současné kulturní scéně a síle sociálních sítí slibuje hvězdné herecké obsazení. V hlavních rolích se diváci mohou těšit na Martinu Pártlovou, Youtubera Radyho, Josefa Lásku, Jaroslava Duška nebo na syna populárního herce Petra Rychlého, Ondřeje.

Pro Martinu Pártlovou to je první velký herecký počin.

„Pan režisér měl utkvělou představu, že se výborně hodím na tuhle roli, i když jsem se mu snažila vysvětlit, že nejsem herečka. Kluci ve mně vidí vlastně to, že nemusím vůbec hrát. Já jsem jim vysvětlovala, že nejsem herečka a nikdy jsem to nedělala a že možná taky dělají velkou chybu, ale tak to zjistíme asi až, to bude hotovo, “ řekla Pártlová s humorem sobě vlastním.

Herečku lidé znají z tria 3v1, které tvoří s kamarádkami Nikol Leitgeb a Veronikou Arichtevou. Společně natáčely zábavné videa a aktivní jsou i na sociálních sítích.

Krychlič mě nejdřív drsně odmítl, pak si o natáčení sám řekl, popisuje Dymáková

„Já přesně neznám ten formát, co dělají Youtubeři. My jsme s holkama točily vždycky vtipný, spíš rádoby vtipný, videa ale ty už jsou trošku za zenitem, ale tenkrát to bylo nový. Takže já k tomu mám kladný vztah, ale spíš mi vyhovuje Instagram,“přiblížila Pártlová, která si tak vůbec poprvé zahraje hlavní roli. Kromě toho ale herečka přiznala, že začátek natáčení pro ni byl těžký.

Radit by ji tak mohla její kolegyně a kamarádka, herečka Veronika Arichteva, která je navíc provdaná za režiséra.

„Myslím si, že Verča by mi strašně ráda pomohla, ale ona na to bohužel nemá čas, má svých starostí dost, a ještě, aby připravoval mě. Ten návrh od ní samozřejmě padl, ale bohužel jsme nenašli termín, abychom se potkali,“ vysvětlila.

Pártlová, která je známá také jako zpěvačka, v Pardubicích nebyla poprvé.

„Jsem ubytovaná téměř u náměstí, takže jsem si tam došla do místní hospody na pivo a to je zatím všechno, ale já to tu znám. Zrovna nedávno jsme tu hráli s Čechomorem,“ řekla s úsměvem Pártlová, která také přiznala, že i hudba Bedřicha Smetany ji dokáže dojmout.

Ambiciózní plán

Kromě Pardubic budou filmaři natáčet ještě na lokacích v Hradci Králové, Bítovanech, Chrudimi, Lužích nebo v pivovaru pod Linduší v Košumberku.

Do Pardubic zamířili filmaři. Hledají vhodná místa pro natáčení

„Bedřich Smetana je bezpochyby osobností přesahující hranice našeho kraje, ale i České republiky. Proto považuji za vhodné, abychom si jeho život a dílo obzvláště ve výročním roce, kdy uplyne 200 let od jeho narození a 140 let od úmrtí, připomínali," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že Pardubický kraj přislíbil na tento projekt uvolnit částku dvou milionů korun.

Tvůrci mají ambiciózní plán, přestože je podle nich, natáčení zhruba v půlce. Film má mít premiéru už na červencovém festivalu Smetanova Litomyšl.

Předběžně je plánována do klášterních zahrad.

Bedřich Smetana, narozený 2. března 1824 v Litomyšli, byl významným českým skladatelem, jehož hudba dodnes rezonuje v srdci České republiky i celého světa. Jeho životní příběh je plný vášně, výzev a neotřelých nápadů, které formovaly moderní českou hudbu. Jeho největším přínosem pro českou hudbu jsou však jeho opery, z nichž "Prodaná nevěsta" dosáhla obrovské popularity jak v Česku, tak i v zahraničí.