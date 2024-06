To se zatím nedá říct, mělo by se to rozhodnout během června. Připravujeme už nějakou reklamní kampaň, kterou budeme připravovat hlavně na sociálních sítích. Jelikož na kampaň nemáme peníze, budeme muset být hodně kreativní. Ale na to se těšíme. Několik reklamních kampaní jsme dělali i pro pardubické divadlo, takže máme bohaté zkušenosti.

Ödön von Horváth napsal Juana trochu jinak. Postupně jsme se to snažili s dramaturgyní Janou Pithartovou, která mi hodně pomáhala, rozkrývat. Pořád na tom pracujeme. Je to jeden z nejtěžších úkolů, na kterých jsem dělal. Ale podle mého názoru, je potřeba, aby se takové texty v divadle hrály. Pestrost repertoáru je velmi důležitá.

Bylo to náročné, ale krásné. Jeho přístup je jiný, neustále na nás apeloval, abychom se snažili rozkrýt jednotlivé situace. On vám neřekne postav se doleva nebo doprava, chce, aby všechny situace vycházely z nás.

Jak náročná je cesta od prvotního nápadu až po uvedení filmu do distribuce?

To je peklo. Tenhle film trval deset let. Je to debut, takže vám skoro nikdo nevěří a scénář se taky vymyká běžné tuzemské tvorbě. Jsme čtyři producenti, David Kopecký, Petr Procházka, Lukáš Kratochvíl a já, protože sám bych to dohromady nikdy nedal.

Jak složité je zafinancovat takový celovečerní film?

Je to strašně těžké. Předcházelo tomu několik krátkých filmů, reklam, videoklip a jeden internetový seriál. Na ten jsem obzvláště hrdý. Jmenuje se Lowbudget a na mezinárodním festivalu Seriál Killer v Brně jsme vyhráli v kategorii best-web-série. Porazili jsme velké televize jako Primu nebo Voyo. Moc to pro nás znamenalo. Seriál jsme vyráběli zadarmo, po nocích, doslova na koleně. Společně s Vítkem Kratochvílem, Bárou Úlehlovou a Vladimírem Škultétym. Samozřejmě nám s ním pomáhali další úžasní lidé. Prostě zázrak.

Vraťme se tedy k vašemu filmu Ovce žerou první. Jaký vlastně vznikal?

Napsal jsem scénář a měl jsem schůzku s mnoha producenty. V té době jsem o financování filmu vůbec nic nevěděl. Producenti mi třeba řekli, že se jim scénář líbí, ale chtěli ho kompletně předělat. Vlastně by vzniklo úplně něco jiného. Na mě moc konzervativního. Nakonec jsme si to museli tak nějak udělat sami. Hodně skromně. Zároveň ale musím říct, že velký dík patří všem, kteří nám s filmem pomohli. Bez nich bychom neměli šanci. Všichni scénáři věřili, ať už partneři filmu, štáb, herci, celá ta armáda lidí. Cítím obrovskou vděčnost!

Je velký rozdíl mezi tím točit krátkometrážní a celovečerní film?

Je to úplně jiná disciplína. My jsme náš film v kuse točili 13 dní. To je vlastně malý zázrak.

Využil jste pro natáčení nějaké pardubické lokace?

Bohatě! Pardubice jsou tam opravdu hodně vidět. Zároveň jsme spolupracovali se spoustou místních lidí. Skoro celý náš štáb byli Pardubáci. Je to pardubický film!

Diváci mohli v Pardubicích vidět i inscenace vašich divadelních textů. Je pro vás jednodušší psát filmový scénář, nebo divadelní hru?

Rád to střídám. Všechno má něco do sebe. Teď se spíš rozhoduju podle toho, jestli projekt má šanci, aby se realizoval. Psaní do šuplíku je deprimující.

Chystáte nějaké další projekty, nebo vás teď plně zaměstnává příprava filmu?

Teď jsou hlavně všichni zvědaví na Ovce, zároveň budeme vypouštět ven náš seriál Lowbudget, takže se uvidí, co tyhle dva projekty přinesou. Už se nemůžu dočkat premiéry.