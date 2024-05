Fotí zpravidla s některým ze svých bratrů, z nichž jeden žije v německém Mnichově. „I díky němu jsem se dostal k focení až ve Spojených státech amerických. Během 21 dní jsme včetně třídenní přestávky v Las Vegas na americkém jihozápadě najezdili přes šest tisíc kilometrů. Projeli jsme za fotografiemi přírody hlavně národní parky Kalifornie, Nevady, Utahu i Arizony,“ uvádí jako příklad svých fotografických anabází rodák z Chotěboře, kterého právě chemie zavála až do východočeské metropole.

Zjednodušování překážek na Velké pardubické jde proti její tradici, říká jezdec

Co se týče focení v Evropě, dodává, že nejvíce se mu líbí skalnaté útvary v povodí švýcarské řeky Verzasca. S fotoaparátem ale navštívil i například rakouské a německé Alpy nebo jižní Francii.

Kromě makrofotografií a krajinek rád fotí i jezdecké sporty. Foto: archiv Josefa NěmceZdroj: Deník/Bohumil Roub

Josef Němec se specializuje na tzv. „makrofotografie“. „Je to focení přírodních úkazů pomocí speciální techniky maximálně zblízka. S bratry tedy fotíme kapky rosy, detaily květů s hmyzem, jinovatky, prostě všechno, co by běžnému oku milovníka přírody jinak uteklo,“ dále říká pardubický fotograf, jehož dalším oblíbeným místem k focení je Vysočina.

„Ale to neznamená, že nefotím krajinky, fascinují mě barvy, kterými příroda oplývá v různých úsecích dne. Kvůli některým záběrům vstáváme třeba i ve čtyři ráno, abychom stihli východ Slunce o půl páté,“ dodává.

Pardubická univerzita v pohybu. Sportovci pomyslně obešli zeměkouli

Jeho příhody z fotografování poslouchají hlavně jeho přátelé během besed a promítání fotografických záběrů. „Nejvíce pobaví, když vykládám, jak jsme v okolí Seče na Chrudimsku leželi s bratrem a fotoaparáty v trávě a fotili námrazu. Lidé, kteří šli kolem na procházku, to udivovalo a ptali se, co je tam zajímavého. Když jsme jim řekli, co je objektem našeho zájmu, vypadalo to, že na nás zavolají zřízence z blízké havlíčkobrodské psychiatrie,“ směje se sympatický senior.

Výstava na univerzitě ukazuje grimasy a podivné úšklebky Zbyňka Sedleckého

Fotografování ale není jedinou důchodovou aktivitou agilního seniora. Už 25 let je předsedou Jezdecké společnosti pod Kunětickou horou.

Kromě makrofotografií a krajinek rád fotí i jezdecké sporty. Foto: archiv Josefa NěmceZdroj: Deník/Bohumil Roub

„Dělám tady prakticky všechno. Vedle základní evidence mám na starost údržbu areálu v Brozanech o velikosti asi 1,5 hektaru a překážkového materiálu. Ale se vším mi pomáhají i členové, kteří, podle svých možností, chodí na brigády. A taky pomáhají při stavění a úklidu překážek při pořádání čtyřech závodů za sezónu. Jen čekám, až to budu moct předat někomu mladšímu, zatím marně,“ uzavírá s úsměvem Josef Němec.