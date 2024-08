Na své si tu přišly i děti, které musely splňovat věkovou hranici od 6 až 15 let, což neplatilo v případě soutěžení celých rodin, kde věkový limit nebyl stanoven. Pro děti ve věku od 13 do 15 let organizátoři připravili překážky v dětském závodu Kids GR II. Někteří využili možnosti a zamířili do hlavního závodu Gladiator Race v kategorii Junioři/Juniorky. Mix překážek od té lehčí a kratší 4 km formy až po tu nejtěžší Primus Palus mnozí zdolávali už v předchozích letech, kde právě u Primus Palus bylo zapotřebí nejen odvahy, vytrvalosti, ale i schopnosti vyrovnat s nástrahami a mnohdy i s překonáním sebe sama. Jen tak se z nich stali opravdoví gladiátoři.

„Musím říct, že se mi běželo docela dobře. Na to, že celé dopoledne pršelo, tak teď se nám udělalo hezké počasí, ale zároveň jak vysvitlo sluníčko, tak je fakt teplo, takže to bylo opravdu náročné. Loni jsem to tady vyhrál, tak letos uvidíme. Minimálně vím, že pár kluků, co tady poběží, jsou opravdu kvalitní závodníci, tak jsem zvědavý, jak to ve finále dopadne. Musím říct, že to je asi hodně podobné a trať se tady o moc neliší, protože přece jenom ten prostor není nějak extra velký. Je to fajn zkombinovat to s vodou. Jde se na paddleboardy do potoka, a pak se plave v řece, takže to je fakt krásná trať. Člověk se podívá i do zámeckého parku, takže to je fakt krásný,“ prozradil účastník závodu Marek Míl. Dětem bylo umožněno odnést si z akce hrací karty, které jim poslouží po celou dobu trvání Sportovního parku Pardubice.