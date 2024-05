/FOTO, VIDEO/ Česká zemědělská a potravinářská inspekce v úterý zavřela prodejnu potravin Fresh na pardubickém sídlišti Dubina v ulici Jana Zajíce. Maloobchod spadá pod řetězec Globus. Důvodem byl zjištěný všudypřítomný trus hlodavců. Ve čtvrtek už prodejna znovu fungovala.

Jen jeden den trvalo, než se řetězec vypořádal s uzavřením své pobočky na pardubické Dubině. A to by ještě kvůli státnímu svátku bylo stejně zavřeno. V úterý zavřený Fresh Globus totiž měl ve čtvrtek znovu otevřeno.

Inspektorům vadila špína v regálech a na podlaze, hlavně ale stopy po hlodavcích a jejich trus.

Ve čtvrtek dopoledne už bylo v prodejně slušně plno. Před pokladnou se vinula fronta a dovnitř proudil zástup zákazníků. „Je dobře, že je znovu otevřeno. Jsem zvyklá sem chodit, s kvalitou jsem nikdy neměla problém,“ uvedla jedna ze zákaznic.

Přímo v rozlehlém sídlištním areálu, kde se kromě Globusu nachází i kavárna, restaurace, pekárna ale také služebna policie, se daly zaslechnout i jiné hlasy. Například v protilehlé trafice se dvě obyvatelky sídliště shodly na tom, že do prodejny už chodit nebudou.

V Pardubicích to v poslední době nebyl zdaleka první případ uzavřené prodejny kvůli hlodavcům či špíně. V lednu se to stalo prodejně lahůdek Frencl v Jindřišské ulici, už na podzim to samé potkalo Lidl v ulici Ke Špitálce a v červenci část prodejny Style na ulici Palackého.

