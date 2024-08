Jak pomoci, aby nedošlo k rozsáhlým škodám či k úplnému zničení vozu? Podle hasičů by mohlo pomoci v mnoha případech mít u sebe ve voze přenosný hasicí přístroj. Ten přitom nepatří do povinné výbavy vozidel.

„Hasicí přístroj bychom doporučovali mít ve voze při cestování, protože je to určitě dobrá pomůcka, ať už když nám začne hořet automobil, anebo kdybychom mohli pomoci kolem jedoucímu řidiči, tak je to určitě potom dobrý pocit a zachráněné miliony nebo stovky tisíc korun. U nás to není povinností mít hasicí přístroj ve voze, ale určitě my jako hasiči ho doporučujeme,“ dodala Horáková.

Kam umístit hasicí přístroj? „Hasicí přístroj umístěte co nejblíže řidiči, nejvhodnějším řešením je uchycení k podlaze pod jedním z předních sedadel, schránka před spolujezdcem a podobně,“ uvedl Besip.

Hasiči dále doporučují umístit do auta 2 kg práškový hasicí přístroj, který je dobře skladovatelný, má jednoduché použití a zároveň mu tolik nevadí vnitřní teploty vozu.