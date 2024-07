Co to přesně znamenalo?

Homosexuální člověk přišel o status kriminálníka, ale naopak získal identitu psychicky nemocného člověka. A vzhledem k tomu, že podle lékařů člověk za psychické onemocnění nemůže, tak za něj nemůže být ani trestaný. U žen byla homosexualita nejčastěji sváděna na hysterii, protože hysterickou ženou byla každá, která se nějakým způsobem vymykala dobové normě. Ať už navazovala vztahy s jinými ženami, měla jinou fyzickou konstituci, byla asexuální nebo naopak více náruživá. Za hysterii bylo označováno téměř vše, co bylo jiné. Problémem bylo, že tyto případy byly často řešeny i v dobovém tisku. Ten je často zveličoval, bulvarizoval a vulgarizoval. Tím byl ještě více podporován negativní obraz homosexuality.

Máte nějaký příklad takto zveličeného případu?

Ano, zajímavý byl například případ, který se odehrával na Prostějovsku. Týkal se skupiny lesbických žen. Ty byly v médiích obviněny z toho, že pořádaly čarodějnický sabat, během kterého zabily novorozeně. Podle policejních záznamů se ale nic takového nestalo. Pravda byla mnohem jednodušší. Jedna z žen si vodila milenky za město do přírody, aby unikla dohledu města.

Byly nějaké způsoby jak proti tomu bojovat? Pokoušeli se lidé nějak zlepšovat ten negativní obraz?

Určitě. Nenechávalo to chladnými autory, kteří se pohybovali kolem časopisu Hlas sexuální menšiny. Ten vycházel od roku 1931 do roku 1937 a během této doby několikrát změnil svůj název. V něm se autoři vyjadřovali k trestnosti homosexuality a přispívali do něj i lékaři, kteří bojovali za její dekriminalizaci. Vycházely v něm různé básně, romány anebo povídky s queer tématikou, které se snažily vybalancovat ten špatný obraz, který ve společnosti byl. Zároveň se pokoušeli měnit všeobecně daný negativní narativ a přinášet lidem naději na dobré konce. V textech je možné se dočíst o tom jak se svými pocity lidé bojovali a co v nich dobová společnost vyvolávala.

Jak se queer lidé v této době cítili?

Jeden z hlavních pocitů byl strach a paranoia, protože si nikdy nemohli být jisti, kdo je sleduje a kdo je udá na policii. Další z pocitů byl smutek nebo vzdor. Pokoušeli se rozbíjet obraz, který o nich společnost má. A velmi výrazným projevem stigmatizace homosexuality byly sebevraždy. Ty byly velmi rozšířené a zároveň byly častým tématem a koncem příběhů, které byly o queer lidech napsány.

Byla queer témata zpracovávána i třeba ve filmech anebo divadelních hrách?

Byla. Na nich mě bavilo to, že jsem k nim byla schopná dohledat i recenze a názory diváků. Ty sice většinou byly negativní a dehonestující, protože veřejnost byla šokovaná, že homosexuální láska byla takto zobrazována. Pobuřoval ji i sebemenší náznak romantické lásky mezi stejnopohlavními postavami. V některých kulturních časopisech ale byly k dohledání i pozitivnější recenze, kdy se hodnotilo spíše provedení než obsah.

Dá se nějak určit, kdy se začal pohled společnosti měnit?

To se asi nedá přesně říct, ale s příchodem časopisu ve 20. letech začaly být názory společnosti nahlodávány. Za války se potom veškeré pokusy stoply a znovu se pohled začal měnit s příchodem komunismu. Největší změna nastala právě v době, kdy homosexualita byla dekriminalizována a místo toho dostali lidé identitu psychicky nemocného člověka. Podle mého názoru se tato identita udržela mezi lidmi dodnes.