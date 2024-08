Stavba válečné nemocnice změnila před téměř sto deseti lety ráz Pardubic. Její existenci připomene sobotní historická procházka po místech, kde se obrovský lazaret nacházel. Sraz na rohu budovy ZŠ Waldorfská, Gorkého 867 v 15 hodin. Je potřeba se na akci zarezervovat.

„Zaniklá vojenská nemocnice bývala největší svého druhu v Evropě. Na území dnešního sídliště Dukla poznáte každodenní život personálu a raněných. Čím byl provoz nemocnice unikátní? Proč se jí říkalo Barákové město? Na devíti zastaveních vás seznámíme se vším, co dělalo tento lazaret jedinečným,“ zní pozvánka organizátorů.

Válečná nemocnice v Pardubicích byla vybudována krátce po vzniku první světové války, koncem roku 1914 a počátkem roku 1915. Bylo to 365 většinou dřevěných domů vybavených pro pobyt a léčení 10 tisíc raněných nebo nemocných vojáků ze všech bojišť. Byla nazývána i „karanténní stanicí“. Po válce byla jmenována podle jednoho z pěti oddělení Karanténou.

Pardubická baráková nemocnice za dobu své existence pomohla nepochybně zachránit tisíce životů lidí z celé Evropy.

„To, co tady vznikalo a vzniklo, byla na svou dobu moderně vybavená nemocnice. Nepochybně tam bylo hodně chirurgie i amputační práce. Spoléhalo se na léčiva, se kterými se dnes v léčbě už nepočítá. Tehdejší lékaři neměli možnosti jako dnes. Třeba jen antibiotika přišla až ve druhé světové válce. Otázka je, kolik lidí nemocnicí prošlo. Traduje se milion, ale osobně jsem přesvědčen, že je to o polovinu méně. Za čtyřleté fungování je to dvě stě týdnů provozu. To se dostaneme na číslo půl milionu raněných, počítáme-li zhruba měsíc na jednoho pacienta. Berme to však jako hrubý odhad," uvedl před časem pro Deník historik Východočeského muzea Jan Tetřev.