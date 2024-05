„Pracoval jsem na tom přes dva roky, ve spolupráci s doktorem Karlem Kopeckým a Milanem Černickým, se kterým jsem byl po celou dobu v úzkém kontaktu. Byť se přímo nepodílel na přípravě, ale pokud by on celé roky nezpracovával pardubický archiv, tak by ta práce byla ještě daleko složitější,“ uvedl Petr Dufek, autor kroniky, pro webové stránky Dynama.

„Stejně jako každý člověk by měl znát historii národa, tak každý fanoušek by měl perfektně znát historii svého klubu. Je to sto let velmi bohaté historie významného klubu. Je to rozpitvané do posledních podrobností. Každý, kdo se o pardubický, ale i o český hokej zajímá, by tam měl najít odpověď na každou svou otázku z historie pardubického hokeje, která ho napadne,“ řekl autor nové publikace.

Kniha je unikátní i svými parametry: obsahuje přes 1 750 000 písmen textu, 250 tabulek výsledků a statistik a 1000 fotografií na 600 stranách o rozměru 265 krát 330 milimetrů. Upoutá sametovým přebalem se zlatě vyraženým titulem DYNAMO100 a váží přes čtyři kilogramy!

„V takovém rozsahu ještě nikdy žádná kniha o hokejovém klubu u nás nevyšla. V životě mi vyšlo asi 30 knih, ale žádná z nich se nedá přirovnat k této. Hokej je nesrovnatelně náročnější, je tam daleko víc údajů. I přes tu dlouhou dobu příprav jsem zjišťoval, že by se na tom dalo pracovat ještě další dva roky a pořád by se nacházely nové a nové informace,“ dodal Petr Dufek.

Prodej pardubické hokejové bible bude zahájen na přelomu května a června a její základní cena bude 2 490 korun. Zakoupit ji bude možné ve fanshopu Dynama v enteria areně a samozřejmě i online.

Fanoušci, kteří si zakoupí permanentní vstupenku na sezonu 2024/25, mohou kroniku DYNAMO100 zakoupit výhodněji.