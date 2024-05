Václav Husák emigroval do Švýcarska, a tak by mohl mít dilema, komu v neděli při hokejovém finále fandit. On však tvrdí, že sám vlastně prohrát nemůže.

Do Švýcarska emigroval krátce po dovršení 21 let. Dnes má obojí občanství – švýcarské i české. Komu bude Václav Husák - bývalý hokejista, rodák z Pardubic, tedy fandit? „Včera to bylo krásné odpoledne a večer. A co dnes večer? Já jsem v klidu, protože si přeji, aby vyhrál ten lepší a, ať tak, či tak, já prohrát nemůžu a to je dobře,“ vzkázal vzkázal pro Deník Václav Husák.

„Letos to bude 37 let, co jsem tenkrát ještě utekl, je to dlouhý čas. Včera mi u televize bušilo srdce, odpoledne pro Čechy a večer to bylo prostě Hopp Schwiiz. Kolik bylo podobných zážitků z mého dětství a z pardubického hokeje. Vyrůstal jsem s klukama, se kterýma mám stále intenzivní kontakt, jako s Honzou Czerlinskim. Libčou Bártou a dalšími a za to jsem moc rád. Těch cest v mém životě, těch tváří a bojovníků, co jsem měl čest osobně potkat,“ vzpomíná Čechošvýcar. Připomíná hlavně Václava Roziňáka.

„Pak to byli třeba Vovka Kobranov, Richard Farda, Jarda Krupička, Václav Nedomanský, velká jména, skromní lidé. Scházeli se v curyšském tenisovém klubu u mého strýce Petra Rybyšara, který také hrával v Pardubicích, Havlíčkově Brodě, ale i v Davosu. No a včera ti mladí kluci českých rodičů, kteří odešli stejně jako já, to tě hřeje u srdce,“ pokračoval Václav Husák. Měl na mysli Kevina Fialu nebo Deana Kukaně, kteří dali ochotně interview i v češtině.

„Je to velice silná emoce, a vážím si jejich rodičů, že je česky naučili,“ připojil pardubický rodák. Jemu bylo řečeno, že není ten „správný typ socialistického hokejisty". Češi mají podle něj hokej v krvi, což poznal i na svém synovi. „Alex hrál tenis, honil se za balonem, dělal atletiku a v plavání vyhrával, co se dalo. Ale, aniž bych chtěl, hraje hokej a nejraději trénuje v pardubickém dresu,“ pyšní se hrdý otec.