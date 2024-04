Hokejové finále, kam se po dvanácti letech probojovalo pardubické Dynamo, se blíží. Klub ve středu od devíti hodin spustí druhou fázi prodeje vstupenek na první dva domácí duely.

Dynamo ve středu od devíti hodin spustí druhou fázi prodeje vstupenek na první dva domácí duely. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

O tom, zda pardubičtí hokejisté získají svůj sedmý titul, se začne rozhodovat od příštího úterý. Zájem o vstupenky je velký a majitelé permanentek měli dva dny na to, aby si je zarezervovali. Nyní je na řadě druhá vlna prodeje.

Ta se bude týkat uživatelů aplikace HC Dynamo, kteří mají své Dynamo ID, do nějž se stihli registrovat do 7. března. „Nové registrace do systému Dynamo ID aktuálně nejsou možné, spuštěny budou až po skončení sezony. Za předpokladu, že se vstupenky nevyprodají, bude druhá fáze ukončena 12. dubna v 18:00,“ uvedl klub.

Ti, kdo mají nárok nyní získat lístky, ale musí dodržet předem daný postup. „Všem držitelům účtu Dynamo ID bude před spuštěním druhé vlny odeslán e-mail s odkazem a unikátním kódem pro daný účet, pomocí kterého budou moci zakoupit vstupenky ve druhé vlně,“ napsal klub na svých webových stránkách.

Poslední fáze prodeje vstupenek proběhne volně přes prodejní systém Enigoo na klubovém webu od pátku 12. dubna od 18:30. Vzhledem k velkému počtu permanentkářů i uživatelů aplikace HC Dynamo je možné, že vstupenky budou vyprodány dříve.

Tímto systémem bude probíhat prodej vstupenek v rámci celého finále.