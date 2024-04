Po dvanácti letech jsou pardubičtí hokejisté ve finále a fanouškovská horečka tak dosahuje vrcholu. Lístky na domácí utkání se začnou prodávat v neděli v 9 hodin ráno. Klub naplánoval tři vlny prodeje a v té první budou mít přednost držitelé permanentek.

Pardubická aréna bude na finálové boje zaplněná do posledního místa. | Foto: Enteria arena

Prodej lístků na dlouho očekávané boje bude spuštěn, jak online, tak přímo v pokladnách Dynama. „V první fázi budou moci nakupovat pouze majitelé permic, a to na místa, na která měli sezonní vstupenku. Jejich rezervace skončí v úterý 9. dubna v 9:00. Vstupenky v první fázi bude možné zakoupit nejen online (na webu i v aplikaci), ale také fyzicky na pokladnách enteria areny, a to v neděli 7. a pondělí 8. dubna shodně od 9:00 do 12:00 a následně od 13:00 do 17:00. Následovat bude odstávka prodeje,“ uvedl klub na svých webových stránkách.

Ve středu 10. dubna v 9:00 odstartuje druhá fáze prodeje. Během ní si vstupenky na první a druhý zápas finále mohou zakoupit uživatelé aplikace HC Dynamo, kteří mají své Dynamo ID, do nějž se stihli registrovat do 7. března. Nové registrace do systému Dynamo ID aktuálně nejsou možné, spuštěny budou až po skončení sezony. Za předpokladu, že se vstupenky nevyprodají, bude druhá fáze ukončena 12. dubna v 18:00.

„Všem držitelům účtu Dynamo ID bude před spuštěním druhé vlny odeslán e-mail s odkazem a unikátním kódem pro daný účet, pomocí kterého budou moci zakoupit vstupenky ve druhé vlně,“ uvedlo Dynamo.

Vzhledem k obrovskému zájmu fanoušků, je možné, že po dvou vlnách prodej skončí. Pokud by se tak nestalo, klub spustí ještě třetí vlnu. „Poslední fáze prodeje vstupenek proběhne volně přes prodejní systém Enigoo na našem webu od pátku 12. dubna od 18:30,“ dodal klub.

Pokud by se finále nerozhodlo hned po čtyřech zápasech, vstupenky na další domácí utkání by se prodávaly stejným způsobem. Cenově se lístky pohybují od 1 500 po 350 korun.