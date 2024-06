„Plocha pro bydlení v těchto budovách počítá s asi patnácti procenty celkové plochy, zbytek budou obslužné místnosti. Každá biofarma by měla vyjít na 25 milionů korun,“ řekl Deníku architekt Kovář, který celý projekt údajně nosí v hlavě přes dvacet let.

O co ve sporu jde? Známý pardubický architekt Jan Kovář se společně se svým bratrem Karlem a známým „černým stavebníkem“ Milošem Holečkem rozhodli jako rovní spoluvlastníci vystavět tři biofarmy, kde hodlají hospodařit v rostlinné výrobě. Součástí areálů ale má být vždy i obytná budova s technickým zázemím, určená pro majitele nebo správce objektů a sezónní pracovníky. To považují chataři za obcházení zákona, protože s vilovou výstavbou na řepkovém poli územní plán nepočítá, ale ekologické farmy nevylučuje.

„Já farmařit nehodlám, ale manželčin to byl vždycky sen, bratr podniká v zemědělství, tak nám to přijde přirozené,“ dodal architekt. Stavět by chtěl začít ve druhém čtvrtletí příštího roku a stavět zhruba dva roky. „O přebytky z rostlinné výroby se rádi i podělíme s místními,“ připojil Jan Kovář.

Lávka nad pardubickým nádražím funguje výborně. Problémem může být déšť a sníh

Jenže záměr narazil na mohutný odpor místních chatařů, stejně jako dotčeného Městského obvodu Pardubice II a nejbližší obce Staré Hradiště, kteří společně stavební odbor jako účastníci řízení zahltili připomínkami ke stavebnímu řízení. „Každý se má právo vyjádřit…,“ řekl přítomným, kteří postupně zvyšovali hlas a křičeli jeden přes druhého, vedoucí stavebního odboru pardubického magistrátu Jiří Vopršal. Zamítavé stanovisko k tomuto záměru vyslovili i starostové Polabin Radek Hejný a hradišťský starosta Miroslav Čepčář. „Nechceme, aby přes nás jezdila nákladní auta,“ dodal starosta obce, od jejíž místní části Brozany vede k chatové oblasti jedna ze dvou příjezdových komunikací.

Proti záměru zorganizoval petici místní podnikatel Zdeněk Hodr. „Už jsme ji předali magistrátu, podepsalo ji 295 lidí,“ uvedl pro Deník. Stejně jako on si další chataři myslí, že na poli nebudou biofarmy, ale luxusní vily s malým políčkem pro pěstování zeleniny. „Navíc zákon nezná výraz biofarma, v územním plánu jsou povolené ekofarmy, takže navrhuji v připomínce úplné zastavení stavebního řízení,“ zdůraznil v diskusi s úředníky jeden z chatařů.

Nemocnice propustily poslední dva zraněné ze srážky vlaků v Pardubicích

Během dnešního veřejného projednávání v blízkosti pole, kde mají objekty vzniknout, se prezentovali se svými stanovisky zástupci Památkového ústavu Pardubice, odboru dopravy magistrátu nebo odpovědného člověka z Povodí Labe. „Rozhodně jsme zamítli, aby vysokotonážní vozy i během stavby jezdily po hrázi celého vodního díla od Brozan,“ řekl Pavel Staněk z Povodí Labe. „Ať se tady postaví malé chatky a nikdo proti tomu nebude nic mít, ale ne luxusní vily,“ řekla jedna z chatařek. „Myslíte, že tady budou chovat ovečky? To si děláte prču,“ dodala další.