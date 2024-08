PARDUBICKO

Kolem s kolem: za historií Pardubicka

Kdy: sobota, 8.30

Kde: sraz na nádvoří zámku

Proč přijít: S historikem umění Janem Ivanegou se zájemci vypraví za kostely sv. Václava v Rosicích nad Labem a sv. Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku. Následně si užijí projížďku romantickou krajinu kultivovanou choltickými Thun-Hohensteiny, od jejich hrobky přes zámek s přilehlým parkem a původní zahradou až ke kostelu sv. Vavřince ve Svinčanech.

Farmářské trhy

Kdy: sobota 8-12 hodin

Kde: u sochy Jana Kašpara v Pardubicích

Proč přijít: V nabídce nebudou chybět například čerstvé pečivo, mléčné výrobky z kozího i kravského mléka, domácí vejce, zeleninu, bylinky, ovoce, kávu, cukrářské výrobky, marmelády, sirupy a čatní, řezané i hrnkové květiny.

Sezemická lávka

Kdy: sobota, od 14 hodin

Kde: Sezemice

Proč přijít: Tradiční Sezemická lávka je soutěž ve zdolávání 22 centimetrů široké a 23 metrů dlouhé lávky přes řeku Loučnou. Vítězem se stává závodník, kterému se podaří přejet lávku v nejdelším čase, aniž by při tom spadl do vody. V roce 1984 rozšířili pořadatelé soutěž o jízdu dvojic na trakaři. V této disciplíně naopak vítězí dvojice s nejrychlejšími časy.

close info Zdroj: TJ Spartak Sezemice zoom_in Přejezd Sezemické lávky.

Pivní slavnosti

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: Holice, prostranství mezi Základní uměleckou školou Karla Malicha a Kulturním domem

Proč přijít: Desítky druhů piva, výborné jídlo, zábava a k tomu dobrá muzika. Tradiční součástí bude divácky oblíbená týmová soutěž. Členové čtyř družstev si zasoutěží v nejrůznějších disciplínách, které prověří, jak pevný je jejich vztah k pivu.

Karanténa: příběh zapomenutého lazaretu

Kdy: sobota 15.00

Kde: Sraz na rohu budovy ZŠ Waldorfská, Gorkého 867

Proč přijít: Zaniklá vojenská nemocnice bývala největší svého druhu v Evropě. Na území dnešního sídliště Dukla poznáte každodenní život personálu a raněných. Čím byl provoz nemocnice unikátní? Proč se jí říkalo Barákové město? Na devíti zastaveních vás organizátoři seznámí se vším, co dělalo tento lazaret jedinečným.

Taneční zábava

Kdy: sobota. 19 hodin

Kde: areál fotbalového hřiště ve Starém Hradišti

Proč přijít: „Vemte sousedy, kamarády a přátele a přijďtě se pobavit a udělat si příjemný večer u pivka, dobrého občerstvení a kapely Dreams of Rock,“ zvou organizátoři.

close info Zdroj: KS Staré Hradiště zoom_in Taneční zábava ve Starém Hradišti

Cesta do Benátek

Kdy: sobota 20.30

Kde: hrad Kunětická hora

Proč přijít: Divadlo Exil uvede norskou komedii Cesta do Benátek. Edith a Oskar po celý svůj život cestovali po celém světě a milovali umění. Stáří je už nepustí z jejich bytu… nevadí. Na výlety se dá jezdit i doma v obýváku. Když do toho ještě přijde instalatér a podivná uklízečka, může začít cesta do Benátek.

Prohlídka Pernštejnské truhly

Kdy: neděle 13.00

Kde: Zámek Pardubice

Proč přijít: V podzemí Zámku Pardubice se skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhá a metr široká truhlice z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy.

