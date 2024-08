Veselka byla postavena na konci 17. století na rohu dnešní pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, tehdy ještě přízemní budova měla sloužit jako hostinec. Na spáleništi tří selských gruntů ji vystavěl Kryštof Just.

„Středobodem společenského života se stala hlavně na přelomu 19. a 20. století, kdy se ze zájezdního hostince stal skutečně hotel,“ uvedli na Facebooku pracovníci Východočeskému muzea, kteří letošní výročí připomněli.

Veselku koupil Jan Kašpar, dědeček slavného aviatika. Právě tam se první český aviatik v roce 1883 narodil.

Jenže v témže roce budovu poškodil velký požár. Kašpar proto nechal budovu postavit v podstatě znovu a přistavěl i sál Odeon, který se stal kulturním centrem, konaly se v něm plesy, divadelní představení i koncerty nejznámějších hudebníků jako Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka. „Mezi klíčové události patří také pobyty prezidentů Masaryka a Beneše,“ řekl Deníku před časem historik Jiří Kotyk.

Od aviatika Jana Kašpara koupil Veselku v roce 1917 Arnošt Košťál a právě s jeho osobou byly spjaty další události. Hotel se ještě více rozrostl, protože v něm vznikl biograf Imperiál.

Arnošt Košťál se navíc zapojil do protinacistického odboje. „Pomáhal Josefu Valčíkovi, členovi skupiny parašutistů z operace Silver A, zaměstnal ho a pak na to doplatil vlastním životem,“ připomněl historik Kotyk. Arnošt Košťál byl zavražděný nacisty na Zámečku v roce 1942.

Poté Veselku převzali Němci a od té doby její sláva začala upadat a budova už jen chátrala, místo hotelových pokojů vznikly kanceláře.

Po roce 1948 byl hotel znárodněn a o dva roky později zrušen. Budova se stala sídlem národního podniku Restaurace a jídelny, v přízemí se nacházelo stravovací zařízení, kavárna a vinárna.

„V roce 1972 se rozhodlo o demolici Veselky z důvodu nedostatečného prostoru pro dopravu na konci třídy Míru,“ uvedla zpráva z muzea.

Naposledy mohli Pardubáci Veselku vidět 26. srpna 1972, kdy byla kolem šesté hodiny ráno zbourána. Na odstřelení legendárního pardubického hostince se tehdy přišly podívat davy lidí.

„Pro lidi to byla show, ale někteří si na budovu zvykli, chodili tam často a rádi, pro ně to byla velká rána. Znal jsem člověka, který si vzal na památku z Veselky kámen, který je teď v držení Klubu přátel Pardubicka. Možná je to jediný kámen, který se z Veselky zachoval,“ dodal Kotyk.

Na místě, kde dříve oblíbený hotel stával, v roce 2008 vyrostl polyfunkční dům Magnum.

