Celkem se do Hradozámecké noci zapojilo 115 objektů a institucí, ke kterým se jako každoročně připojil také hrad Kunětická hora, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, hrad Litice či zámek Slatiňany.

Zámek Slatiňany

„Hradozámecká noc ve Slatiňanech je tradiční záležitost, která se zapojuje do celorepublikové akce Národního památkového ústavu. Snažíme se ten zámek zpřístupnit veřejnosti nejenom v průběhu celého roku klasicky, ale i v různé časy. Právě Hradozámecká noc je možnost, jak se do takového historického interiéru podívat v netradiční čas a s rozsvícenými lustry, s rozsvícenými lampami, projít si expozici, vyslechnout si příběh toho domu a příběh lidí, a tak trošku navštívit svět, který už za těmi zdmi toho zámku, té národní kulturní památky vlastně jinde už neexistuje. My návštěvníky provedeme klasickou zámeckou expozicí, ale bude to opravdu s výjimečnou atmosférou,“ Deníku prozradil kastelán zámku Slatiňany Jaroslav Bušta. Slatiňanský zámek zve na komentované prohlídky v časech od 19:00 až do 21:00 hodin.

Hrad Kunětická Hora

„Večerní prohlídky nasvíceného hradu a jeho interiérů. Projít si samostatně hradní palác bude možné kdykoli mezi 20.00 a 22.30 (bez ohledu na to, jaký čas budete mít uvedeni na vstupence). Jako bonus pak zájemcům nabízíme dvě speciální noční komentované kastelánské prohlídky západní, tedy Jurkovičovské části hradu ve 20:15 a 21.30, jejichž kapacita bude omezena vždy na 16 osob,“ uvedl Hrad Kunětická hora.

Zámek Litomyšl

„V rámci tematického roku NPÚ Habsburkové – domovem i v českých zemích a k výročí 135 let od návštěvy císaře Františka Josefa I. v Litomyšli proběhnou podvečerní komentované prohlídky apartmá císaře s výkladem o jeho návštěvě na zámku v roce 1889 a odhalením panovníkovy busty v audienčním sále; na závěr se uskuteční komorní klavírní koncert Michala Maška,“ prozradili ze Zámku Litomyšl.

Hrad Litice

Hrad Litice si pro návštěvníky připravil prohlídku s průvodcem zabalenou do nočního kabátu, včetně možnosti opečení vlastních buřtů na ohništi. Ti, co se na tajuplnou návštěvu vypraví, těm nesmí chybět baterka.

Letos se stal centrem Hradozámecké noci zámek Konopiště, který je jedním z pilířů projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové-domovem i v Českých zemích. Do akce se zapojí také všechny objekty ve správě NPÚ, které hodlají představit návštěvníkům památky nejen v netradiční podobě, ale také v netradičním čase, který probíhá na řadě míst v nočních hodinách.

„Nabídka našich objektů je letos opravdu pestrá a domnívám se, že programem oslovujeme opravdu všechny – podvečerní volné prohlídky ratibořického zámku, mlýna a mandlu mohou využít rodiny s dětmi či studenti a připomenout si tak děj románu Babička, volné večerní prohlídky nabídneme také na Náchodě, komentované ve Slatiňanech, kostýmované prohlídky a doprovodný šermířský program bude na Bezdězu. Satirické prohlídky čekají návštěvníky na Hrubém Rohozci, Frýdlantě, Grabštejně a také na Opočně. O tom, co spojuje Čechy a Skoty se zájemci mohou dozvědět na Sychrově, kde je připravena přednáška v Bertině křídle na toto téma. Jak vidí zámek hrabě Kryštof Rudolf Breda a princezna Gabriela Auersperková prozradí kostýmované prohlídky na Lemberku, příznivce country bych pozval na Trosky, kde se budou také číst pověsti spojené s hradem a samozřejmě proběhne i jeho prohlídka. Romanticky pojatá je Hradozámecká noc na Liticích, kde si návštěvníci mohou donést své vuřty a společně si je opéct – a to před či po noční prohlídce hradu. Volné prohlídky nasvíceného hradu čekají návštěvníky také na Kunětické hoře, v určené časy zde budou i kastelánské prohlídky Jurkovičova paláce. Na Hrádku u Nechanic se chystají dokonce dvoudenní Hrado/zámecké slavnosti a nesmíme zapomenout také na hospitál Kuks, i zde jsou připraveny noční prohlídky, a to doslova od hrobky až po půdu“, představuje nabídku Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově.

Letos se hodlá zapojit do akce rekordní počet památek, kde si mohou návštěvníci vybrat hned ze 115 objektů a institucí. Loňský rok oslovila akce téměř 18 tisíc příznivců a stala se tak velmi oblíbenou.

