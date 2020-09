V pondělí uplyne 205 let od narození projektanta a stavitele železničních tratí Jana Pernera. Společnost Jana Pernera si výročí připomene festivalem Železnice/silnice, který zahájí v pondělí v 11 hodin pietním aktem u Pernerovy hrobky na pardubickém hřbitově.

Na nádraží už dohlíží socha Jana Pernera. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ve 14 hodin začne happening u sochy Jana Pernera před pardubickým hlavním nádražím. Perner se od roku 1836 podílel na stavbě dráhy z Petrohradu do Carského Sela a Pavlovska, od června 1837 vedl stavbu úseku železnice z Břeclavi do Brna, poté byl pověřen projekčními pracemi v úseku z Ostravy do Osvětimi. Zúčastnil se trasovacích prací pro spojení Vídně s Prahou.