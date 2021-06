„Pardubice teda poslední dobou vládnou v mistrovství kolon,“ zlobí se řidiči na sociálních sítích ve skupinách zaměřených na dopravu. Tam si také radí, kudy kolony objet, avšak možností moc není. Situaci na silnici komplikují uzavírky.

Jednou z nejproblematičtějších je oprava nadjezdu Kyjevská, který bývá velmi frekventovaný. Po jeho uzavření v březnu bylo překvapením, že se netvořily kolony například na ulici S. K. Neumanna nebo u Parama. „Pečlivě jsem sledoval, co po uzavření nadjezdu nastane. Počítali jsme s různými scénáři. Překvapilo nás, že se nestalo vůbec nic. Těch šest tisíc aut, která denně přes nadjezd jezdila, se záhadným způsobem rozplynula na jiné komunikace,“ řekl tehdy náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš a zároveň upozornil, že je potřeba brát v potaz i to, že kvůli epidemii se ve městě pohybuje až o třetinu méně aut.

Jenže s rozvolňováním začalo aut v ulicích krajského města zase přibývat a uzavírka spojená s rekonstrukcí nadjezdu už se projevuje. K špatné situaci přispívají i další opravy, jako jsou například práce na kruhovém objezdu na Palackého třídě. Během několika měsíců navíc v Pardubicích doprava stoupla téměř o polovinu. Zatímco v lednu projelo po Poděbradské ulici deset tisíc aut za den, nyní jich lze denně napočítat až 18 tisíc. Problémem však je, že toto číslo je ještě vyšší něž tomu bylo před epidemií koronaviru. „Doprava nejen že se nám vrátila, ale dokonce ještě narostla,“ konstatoval Kvaš.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří SejkoraMnozí lidé totiž během epidemie přestali jezdit hromadnými dopravními prostředky a místo toho usedli do aut. „Lidé přes rok změnili své návyky, MHD je prázdnější, děti začaly chodit do školy a rodiče je tam vozí autem, takže bohužel se nám doprava dostala do čísel, která s sebou nesou problémy,“ dodal Kvaš.

Dopravní chování lidí se změnilo i podle ředitele Dopravního podniku města Pardubic Tomáše Pelikána. „V dubnu cestovalo MHD zhruba jen 60 procent lidí, než kolik jich bylo předchozí roky, 40 procent lidí nám v systému chybělo. Květnová čísla zatím nemáme, ale když se podíváme do vozů městské hromadné dopravy, je vidět, že je situace lepší, ale na sto procentech, tedy na číslech jako například v roce 2019, ani náhodou nejsme," vyčíslil Pelikán s tím, že podle jeho odhadu bude DPMP zhruba na 80 procentech.

Situaci by pomohly vyřešit chystaný jihovýchodní a severovýchodní obchvat. Kdy se začnou stavět?

Mnoho lidí stále pracuje z domova, část z nich ale do práce jede raději autem. Podobná situace je u školáků, které vozí rodiče. Právě ulice v okolí základních a mateřských škol jsou každé ráno velmi ucpané. „Rodiče vozí děti do škol auty a všechny okolní ulice bývají ráno téměř neprůjezdné. Na náměstí Legií ráno projíždí stovky aut, která vozí děti do školy. Obdobné je to i při odchodu ze školy,“ upozornil na posledním jednání zastupitel Václav Snopek s tím, že situaci je třeba řešit.

Odbor školství s odborem dopravy proto chystají řešení, kdy by rodiče s dětmi nezajížděli přímo před školu, ale byl by na vhodném místě určen plac, kde by své ratolesti vyložili. „Zjišťujeme, zda je nezbytné, aby rodiče vozili děti až do šatny, nebo zda by nebylo vhodné vytvořit pro ně záchytná místa, kde by děti mohly vystoupit, rodiče by nemuseli zajíždět až ke škole a neblokovali by okolní ulice,“ popsal náměstek.

Příšerné zácpy jsou pro Pardubice typické. Připomeňme si například tu z června před 12 lety, o které jsme dokonce psali:

Avšak to pomůže složitější dopravní situaci jen kolem škol, nespasí to řidiče stojící v kolonách po celém městě. Pardubice v uplynulých měsících přecházely na systém inteligentních semaforů, které dokáží v reálném čase reagovat na aktuální dopravní situaci. Ale ani ty v největších špičkách nestačí. Semafory pomocí čidel snímají intenzitu dopravy z jednotlivých směrů, podle čehož vyhodnotí, který směr potřebuje delší interval na projetí, případně, že z nějakého směru není potřeba zelená vůbec, protože tam žádná auta nejsou.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Luboš Jeníček„Když jsou auta v rozumném počtu, výrazně to zvyšuje dynamiku dopravy jako celku, ale když jich ze všech stran přijede sto, tak se to vrací do původního signalizačního plánu a dává to časy podle pevných pravidel,“ vysvětlil Kvaš.

Řešením podle něho není ani rozšíření nejfrekventovanějších silnic. „Když se dostaneme na čísla, kdy nám na komunikaci projede 20 tisíc aut za den, tak tam nepomůže žádná křižovatka a nepomůže tomu ani navýšení kapacity komunikace. Kdybychom ji navýšili, ta auta přijedou zase někam jinam,“ zhodnotil Kvaš.

Jedinou nadějí jsou tak pro řidiče plánované obchvaty. Na ně si ale budou muset ještě nějakou dobu počkat. Severovýchodní obchvat města by se mohl začít stavět ještě letos, Ředitelství silnic a dálnic již vybírá jeho zhotovitele.

Jihovýchodní obchvat má již platné územní rozhodnutí a stavět by se mohl začít v roce 2023. První auta by se po něm pak mohla projet o dva roky později.