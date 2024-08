V letošním roce by mohla v prostorách bývalých pardubických kasáren začít pracovat na demolicích určených objektů těžká technika. Na řadu by mělo přijít sedm budov, které pomalu ale jistě chátrají. Vzniklé prostory by pak měly sloužit k výstavbě nové základní školy, kterou v této části města postrádají.

„Město Pardubice dlouho usilovalo o to, aby získalo veškeré pozemky a budovy. V momentě, kdy se to podařilo, tak se začalo hledat koncepční řešení. V zásadě aktuální jsou dnes tři kroky. Jeden je, že se tam vybudovalo záchytné parkoviště, které může být využíváno právě veřejnosti. V současnosti, zároveň je vyčleněna částka, která zajišťuje základní údržbu, aby se někdo do těch objektů nevkrádal a podobně. Dvě nejdůležitější témata, která se k tomu pojí jsou příprava výstavby nové základní školy v Masarykových kasárnách, která by měla mít kapacitu 540 míst a druhý krok, který se připravuje je soutěž, která by umožnila na těch ostatních pozemcích v areálu developerskou soutěž pro výstavbu bydlení,“ Deníku uvedl náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký.

Možnost nového bydlení a další funkce na tomto území jako jsou obchody, kavárny a podobně, by podpořily další rozvoj lokality. Město by podle Rychteckého rádo šlo cestou soutěže obdobné jako kdysi byla realizována například v případě areálu Tesly.

„V tuto chvíli je naší prioritou skutečně výstavba základní školy v Masarykových kasárnách. Projekt základní školy je z našeho pohledu velmi zásadní a my si myslíme, že právě občanská vybavenost v brownfieldech a v lokalitách, kde má vzniknout bydlení a další funkce občanské vybavenosti jsou velmi důležité. Neměl by být hlavním cílem maximální výnos, to není role města, role města je právě kvalitní urbanismus, architektura a vytváření nových městských čtvrtí. Tady by se skutečně jednalo o novou městskou čtvrť, kde bude právě ta občanská vybavenost dostupná,“ dále sdělil Rychtecký.