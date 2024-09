Pardubická kasárna se po jedenácté stanou místem, které se promění na Retroměstečko. Je však možné, že to také bude poslední šance, jak si prohlédnou komplex, který vznikl za dob první republiky, v dochované podobě.

„Víme, že zvládneme 11. ročník ještě v kompletním prostoru a pak vždy budeme informováni pro následující ročník. Může nastat i situace, že zvládneme ve spolupráci pokračovat po dobu postupné přestavby kasáren do civilního využití. Z pohledu vývoje by to byla i pro veřejnost unikátní situace. Ale nepředbíhejme, to vše budeme vědět zase za rok,“ uvedli organizátoři na svých stránkách.

close info Zdroj: Deník/Luboš Jeníček zoom_in V areálu pardubických kasáren bude k vidění technika české armády.

V praxi to znamená, že akce, která si dala za cíl vyzdvihovat tradice v jednotlivých oborech průmyslu vlasti i její bezpečnostní stránku, bude mít o víkendu k dispozici i tu část, kde město plánuje vybudovat školu.

Ještě do konce roku by mohla začít pracovat na demolicích určených objektů těžká technika. Na řadu by mělo přijít sedm budov, které pomalu ale jistě chátrají. Vzniklé prostory by pak měly sloužit k výstavbě nové základní školy, kterou v této části města postrádají.

close info Zdroj: se souhlasem Magistrátu města Pardubic zoom_in Areál bývalých kasáren T. G. M. v Pardubicích čeká proměna. O víkendu bude jedna z posledních příležitostí vidět dochovaný stav.

Tu by mělo navštěvovat 540 dětí s jejich novými zaměstnanci a stala by se díky svému vybavení, které má obsahovat také mimo jiné i solární panely takzvaně energeticky soběstačná. Škola má být tvořena z několika pavilonů, jež budou nést zelené střechy, dále se tu vybudují venkovní hřiště, sportovní hala či velký gastro provoz.

Do Retroměstečka se mohou zájemci vydat po oba víkendové dny, v sobotu od 9 do 22 hodin, v neděli od 9 do 18 hodin.

