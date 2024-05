Statistici vydali podrobnou zprávu o stavu knihoven v Pardubickém kraji. S trochou fantazie by její název mohl parafrázovat jeden z filmů amerického režiséra Woodyho Allena. Tedy: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o knihovnách, ale báli jste se zeptat.

To nejdůležitější tedy na začátek. Po covidu se lidé začali do knihoven více vracet. „Po utlumení pandemie covidu-19 sice registrujeme nárůst počtu čtenářů i výpůjček. Krajský nárůst mezi lety 2021 a 2022 činil 9,4 %, respektive 26,7 %,“ uvedli statistici.

Vybrané údaje o veřejných knihovnách v Pardubickém kraji.Zdroj: ČSÚ

Ve veřejných knihovnách v Pardubickém kraji bylo v roce 2022 registrováno 59 695 čtenářů, z toho 15 553 osob spadalo mezi čtenáře do 15 let. Na jednu knihovnu v kraji včetně poboček připadalo průměrně 143 registrovaných čtenářů, to je o 55 čtenářů méně než činil celostátní průměr.

Čtenáři v kraji však nepatřili mezi nejaktivnější, na jednoho registrovaného čtenáře připadalo v roce 2022 průměrně 31,7 vypůjčených knih, což znamenalo třetí nejnižší hodnotu v mezikrajském srovnání.