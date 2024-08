Úvodní etapu rekonstrukce pardubického kostela svatého Bartoloměje by měla římsko-katolická farnost dokončit do závěru října.

Úvodní etapu rekonstrukce pardubického kostela svatého Bartoloměje by měla římsko-katolická farnost dokončit do závěru října. Postupně by tak rekonstrukcí měla projít významná památka, která je spojená s rodem Pernštejnů.

„Už v minulém roce jsme se na Pardubickém kraji seznámili s průzkumem stavu největšího pardubického kostela sv. Bartoloměje. Vyplývá z něj, že bude třeba opravit jak všechny omítnuté, tak i kamenné prvky na vnějším plášti. To je investice za přibližně 20 milionů korun. Farnost proto rozdělila opravy do několika etap, tak, jak na ně sežene peníze. Za Pardubický kraj jsme v loňském roce poskytli dva miliony a letos jeden milion korun na záchranu architektonického dědictví v rámci roku Vojtěcha z Pernštejna, který je zde pohřben,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Farnost začala s opravou fasád obou štítů a předsíně kostela. „Při průzkumu bylo například zjištěno, že socha Krista na kříži v horním štítu kostela, která vypadá jako kamenná, už moc nedrží pohromadě. Je to tím, že je vytvořena z římského cementu a ten má omezenou životnost. Nechceme, aby části sochy začaly ohrožovat návštěvníky, proto jsme rádi, že jsme mohli díky příspěvku Pardubického kraje začít s opravami co nejdříve. Příští rok se pokusíme získat prostředky na regeneraci městské památkové rezervace od Ministerstva kultury,“ řekl arciděkan Jan Uhlíř.

Kostel na místě bývalého románského sídla cyriaků vypáleného husity vybudoval Vilém z Pernštejna v letech 1507-1514 v pozdně gotickém stylu. Jeho kamenicky zdobný portál do Kostelní ulice z roku 1519 je jednou z prvních významných renesančních památek nejen v Pardubicích, ale v Čechách vůbec. Na čestném místě v kostele je umístěn mramorový náhrobník nad hrobkou Vojtěcha z Pernštejna, který zemřel v roce 1534.

V roce 1912 byla ke kostelu dostavěna předsíň, která je dnes hlavním vstupem.