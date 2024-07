Bylo to trapné. Všichni očekávali, že se v Pardubicích po dvouleté rekonstrukci první prázdninový den otevře oblíbené koupaliště na Cihelně. Nestalo se tak. Firma Agrostav nestihla všechny práce dodělat a první červencový den muselo město oznámit, že se premiéra, třebaže zkušebního provozu, odkládá na neurčito. Ve středu, tedy dva dny poté, ale už mají být brány koupaliště otevřené. Od 9 hodin.

Dnes (ráno) se tomu konečně stane. Reportér Deníku se byl v úterý navečer podívat, jak práce na dořešení problematických míst postoupily (viz video a foto). Ano, areál je bezpečný a uklizený, ovšem ve fotogalerii a na videu uvidíte, že některé části firma Agrostav nestihla.

„Nebylo to součástí smlouvy, to vše se bude řešit až po zkušebním provozu po tomto létu," řekl Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti Plavecký areál Pardubice, která dostala nově koupaliště Cihelna do správy.

Na místě se v úterý odpoledne už jen "poflakovali" tři dělníci, naopak u vchodu se střídali většinou cyklisté. Nahlíželi přes ostnatý drát, v jakém je areál stavu a jestli mohou opravdu očekávat středeční otevření. „To jsem zvědavá. Měli by dát aspoň na začátek vstup zdarma, za tu ostudu," poznamenala cyklistka s dětmi, která si koupaliště měřila ostřížím zrakem zpoza plotu.

Primátor Jan Nadrchal v elektronické komunikaci ve středu před osmou ráno reportéru Deníku potvrdil, že se opravdu otevře. „Taky jsem tam byl a vypadalo to dobře. Dneska v 9 otevíráme. Počasí sice nic moc, ale už v pondělí i včera to tam pár lidí obcházelo a vyptávali se, jak to vypadá."

Posunutí termínu otevření se stalo terčem kritiky i na sociálních sítích. „Bude vstupné zdarma? Za to čekání? To by bylo z vaší strany dobré gesto," ptala se na facebookovém profilu města Lucie Štočková.

Aktuálně z koupaliště

Posunutí termínu místo pondělí na středu se vyplatilo, areál už je zcela bezpečný a uklizený, po stavebnících ani vidu ani slechu. Dnešní devátá hodina a vše fungovalo, sice s dvoudenním zpožděním, jak má. Připravení plavčíci, na recepci pracovnice chystající se vítat první otužilce. "Zatím jsme tady s primátorem sami, je dost zima. Uvidíme, jestli vůbec někdo přijde," hlásil přímo z místa Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti PaP, která areál převzala k provozování. "Počasí sice nic moc, ale už v pondělí i včera to tam pár lidí obcházelo a vyptávali se jak to vypadá," doplnil pardubický primátor Jan Nadrchal.