V pondělí v devět hodin ráno se mělo po rekonstrukci otevřít koupaliště Cihelna v Pardubicích. V neděli večer však přišla od města Pardubice nečekaná zpráva: Cihelna se 1. července neotevře. Jediným koupalištěm v Pardubicích tak zůstává letní pláž u aquacentra.

„Současný stav rekonstrukce areálu nám bohužel neumožňuje koupaliště v plánovaném termínu zpřístupnit, ač jsme byli ještě v pátek ze strany zhotovitele ujišťováni o opaku," píše ve svém zdůvodnění město Pardubice. „Nemůžeme koupaliště převzít z důvodu mnoha nedodělků, které brání spuštění zkušebního provozu," dodává město ve svém zdůvodnění na sociální síti.

Společnost PAP Pardubice, která už vede pardubické aquacentrum a nově má provozovat i Cihelnu, je podle města připravena po odstranění nedodělků koupaliště okamžitě otevřít.

Od stavbyvedoucího Agrostavu Jakuba Svobody reportér zjistil, že by posunutí otevření mělo trvat pouhý den. „Zítra (tj. v úterý) se už koupaliště otevře. Jde to na moji hlavu, i když jsme pracovali i v noci, tak jsme to nestihli. Omlouvám se tímto všem,“ řekl ráno Svoboda. Podle něj se během pondělí musejí ještě zaspárovat dlažby ve whirlpoolu a musí se namontovat zábradlí s provazovým lanem nad strojovnou u divoké řeky. „Je to otázka hodin, velice mě to mrzí,“ dodal stavbyvedoucí.

Pardubický primátor Jan Nadrchal, který byl v pondělí dopoledne přímo na koupališti, je však opatrnější. Podle jeho názoru se úklid prostranství nedá během dneška (pondělí) stihnout. „Za mě to vidím, ale už opravdu nejpozději, na středu," řekl přímo z místa primátor. Dodal, že s vedením společnosti PAP se kloní k tomu dát raději, i vzhledem k předpovědi počasí, den k dobru, aby vše bylo stoprocentně jisté.

„Současná situace ohledně nejasného termínu otevření mě velmi mrzí, ještě v pátek jsem byl ze strany zhotovitele spolu s kolegy ujišťován, že se koupaliště bude moci v pondělí otevřít," řekl náměstek primátora Jan Hrabal. „Zhotovitel musí současnou situaci co nejrychleji napravit, podle mých informací přímo ze stavby tak činí. Také v noci z neděle na pondělí dělníci pracovali na odstranění nedodělků tak, aby provozovatel koupaliště jej mohl převzít a otevřít ve zkušebním provozu. Termín otevření koupaliště je zcela závislý na zhotoviteli. Další informace přineseme dnes odpoledne," dodal Jan Hrabal.

Koupaliště Cihelna nemohli Pardubáci využívat dva roky, tak dlouho již trvá rozsáhlá rekonstrukce. Změnu během ní doznaly především bazény nebo například technické zázemí. Od 1. července měla být Cihelna otevřená ve zkušebním provozu, v září se sem měli znovu vrátit dělníci.

Celkové náklady na rekonstrukci koupaliště Cihelna činí necelých 128 milionů korun bez DPH. Na modernizaci koupaliště pracuje stavební firma od prosince 2022. Za úkol měla modernizovat bazény a okruhy kolem tribuny a ochozy nebo technologické zázemí. Opravovala také sprchy, převlékárny a sociální zařízení, rekonstrukcí prošel také odbavovací systém.

Bazény mají místo fólie nerezový plech s vyztuženou membránou, okraje jsou obložené novými obklady. Firma měnila také žebříky, skokanská prkna nebo oplocení čisté zóny. Tobogány a skluzavky zůstaly původní, jsou naleštěné a jejich ocelové konstrukce natřené.

