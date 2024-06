Po dvou letech se na začátku července otevře oblíbené pardubické koupaliště Cihelna. To dva roky procházelo rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala kompletní obměnu technického zázemí, opravu bazénů či výměnu dlažeb a obkladů schodiště u tribuny a chodeb sociálního zázemí.

Po dvou letech se na začátku července otevře oblíbené pardubické koupaliště Cihelna.Zdroj: MMP

„Jsme rádi, že se s rekonstrukcí daří pokračovat tak, abychom od začátku července mohli uvést koupaliště do provozu a umožnili tím Pardubákům návrat do oblíbeného areálu. Musíme ale zmínit, že se bude jednat o zkušební provoz. V něm koupaliště stráví celou sezonu a v září se do areálu vrátí firma Agrostav, aby dokončila zbylé práce tak, aby bylo koupaliště pro sezonu 2025 kompletně připravené,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal.

„Během kontrolního dne už byly všechny bazény napuštěny vodou, probíhala v nich zkouška nepropustnosti dna nebo kontrola funkčnosti trysek. Ve všech bazénech také proběhla zkouška dávkování chemie,“ přiblížil aktuální stav náměstek primátora zodpovědný za majetek a investice, Jan Hrabal, který se společně s primátorem účastnil jednoho z posledních kontrolních dní.