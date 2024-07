V Berlíně už můžou ženy běžně v bazénech a na koupalištích nosit jen spodní díl plavek. Umožňují jim to nová pravidla provozu těchto zařízení. V tuzemsku se však v bazénech vyžaduje téměř bez výjimky i horní díl plavek.

Například v Pardubicích, kde jsou dvě koupaliště pod správou městské společnosti PaP. „U nás se koupeme zásadně v plavkách,“ vzkazuje ředitel PaP Jiří Vysoudil.

Na druhou stranu dodává, že někdy musí řešit opačný problém - přílišné zahalení či lépe řečeno koupání v nevhodném oděvu, zejména ze strany muslimských žen. „Řešíme to celorepublikově. Ony se nám tady chtějí koupat v oděvu. My jim říkáme, že to tak nejde, ale pak nám předloží důkaz, že jejich oblečení je nejprestižnější plavecká značka Arena,“ dodává ředitel Vysoudil.

K problematice „nahoře bez“ se jako jeden z mála Deníkem oslovených vyjádřil i provozovatel kempu Konopáč u Heřmanova Městce. „Tak u nás s tím problém není, provozní řád to nevylučuje, ale nazí zde být nesmí,“ řekl David Starý.