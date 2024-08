Jiří Tůma dnes 10:00

Nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji si mohou už jen do konce srpna podat žádost do 2. výzvy kotlíkových dotací. Je to poslední možnost získat dotaci na výměnu starého neekologického kotle. Příjem elektronických žádostí bude definitivně ukončen 31. srpna ve 24 hodin. Následně 1. září 2024 vstoupí v platnost zákaz používání kotlů1. a 2. emisní třídy.