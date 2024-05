Trh práce v Pardubickém kraji stále víc ožívá. Tak by se dala vyložit poslední čísla o nezaměstnanosti, která zveřejnil úřad práce. Nejen že nezaměstnanost klesla o dvě desetiny procentního bodu na 2,9 procenta, ale zmenšil se počet uchazečů o práci a zároveň vzrostla nabídka volných míst.

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v minulém měsíci klesla. | Foto: ČTK

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v dubnu klesla podle údajů úřadu práce o dvě desetiny procentního bodu na 2,9 procenta. Uchazečů o práci bylo 10 584, meziměsíčně o 654 méně, ke konci předchozího měsíce jich bylo 11 238. Nabízených pracovních pozic v Pardubickém kraji přibylo o 309 na 13 877. Nezaměstnanost v celém Česku oproti minulému měsíci klesla na 3,7 procenta.

Z evidence úřady vyřadily 2 289 uchazečů, o 364 více než v březnu.

Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v dubnu na Svitavsku se 3,3 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla 2,8 procenta na Orlickoústecku a Chrudimsku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Pardubickém kraji v dubnu 0,8 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Svitavsku s jedním uchazečem na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Pardubicku, a to 0,6 uchazeče na jedno místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Pardubickém kraji v dubnu 9 820.