Modernizace silnice II/323 mezi Břehy a Rohovládovou Bělou je o kousek blíže realizaci. Krajští radní v květnu odsouhlasili podmínky veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Pokračuje se i s přípravami na opravu komunikace II/324 v úseku Staré Hradiště – Hrobice. Pro řidiče to znamená, že jízda po těchto silnicích bude do budoucna nejenom plynulejší, ale také bezpečnější.

Stav silnice II/323 spojující obce Břehy a Rohovládova Bělá v současné době neodpovídá jejímu regionálnímu významu, ani frekvenci užívání. To se má díky modernizaci změnit. „Je to silnice, kterou řada řidičů využívá při své cestě na dálnici D11. Jezdí tam řada osobních i nákladních aut, což se negativně projevuje na jejím stavu. Proto chystáme její modernizaci zhruba v pětikilometrovém úseku. Vezmeme to hezky odspoda, takže se nebudeme věnovat jen svrškům, ale i konstrukční vrstvě a dojde i k úpravě oblouků, aby se po komunikaci dalo jezdit bezpečněji a plynuleji,“ uvedl první náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Pokud se podaří vysoutěžit projektanta v předpokládaném termínu a následné administrativní kroky proběhnou podle plánu, stavaři by mohli začít na modernizaci pracovat v roce 2026. Čeká na ně náročný úkol. „Kromě povrchu komunikace musíme vyřešit její odvodnění, dešťovou kanalizaci, úpravu vegetace, ale i výměnu svodidel, vybudování bezpečnostních prvků, například vjezdových bran, které donutí řidiče zpomalit vjezdem do obce. Dojde také k úpravě křižovatky silnic III. třídy u Vlčí Habřiny, modernizovat budeme i autobusové zálivy a zastávky. Zkrátka plánujeme dát celou silnici do pořádku, protože trpí nadměrnou dopravou a chceme to udělat pořádně,“ sdělil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.