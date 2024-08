Z toho důvodu si budou muset noví žadatelé na schválení počkat. Úředníci musí nejdříve zpracovat žádosti podané podle starého zákona, než se pustí do těch nových. „U žádostí, podaných podle nového zákona se lhůta vyřízení posouvá třeba až do října nebo prosince. Dříve nebudeme schopni žádosti vyřídit,“ popsala Holánová.

Například v Heřmanově Městci jim během června přišlo přes 150 žádostí. „Vzhledem k tomu, že jsme malý úřad, tak takové množství normálně nemíváme, to číslo je mnohonásobně vyšší, než bývá běžně,“ popsala vedoucí odboru Věra Holánová.

Se samotným systémem ale bojují jak stavebníci, tak úředníci. „Stejně jako ostatní stavební úřady registrujeme, že nově zavedený systém nefunguje bez problémů. Chybí důležité funkcionality, provázanost s dalšími registry a systémy. V současné době nelze v novém systému stavebního řízení plnohodnotně pracovat,“ vysvětlila mediální koordinátorka města Ústí nad Orlicí.

Její slova potvrdila i Martina Junková ze stavebního úřadu Vysoké Mýto. „Systém je v rozběhu a zatím má opravdu spoustu neduhů, máme problémy například s odesíláním pošty nebo načítáním správních poplatků,“ popsala

Podle ní se ale o pozdržení zatím mluvit nedá. „Díky přechodovým ustanovením máme zákonnou lhůtu pro vyřízení stanovenou na dvojnásobek. Namísto 30 dní máme nyní 60. Zda to budeme stíhat, netuším. Ale úřad je povinný to vybavit v zákonných lhůtách, takže se s tím musíme prostě popasovat,“ řekla Junková.

Nový systém trápí i žadatele. Ti si v různých internetových skupinách hojně stěžují na to, že se jim do systému nedaří připojit nebo zadat své žádosti či vyhledat parcely. „Měl jsem problém, že mi to nenašlo parcelu, i když vím, že je v katastru zanesená,“ postěžoval si na Facebooku Pavel Kříž.

Lidé se ve skupinách snaží najít i pomoc a odpovědi na své otázky, protože na helpdesku jim nejsou schopni dostatečně poradit. Pracovníci linky neznají odpovědi na jejich otázky a odkazují na emailovou komunikaci, kde čekají na odpověď klidně dva týdny. „Helpdesk po telefonu funguje tak, že vám nadiktuje e-mail, na který máte dotaz poslat. Na svoji odpověď jsem čekala přes dva týdny,“ povzdychla si ve Facebookové skupině zaměřené na tuto problematiku Jana Macků.