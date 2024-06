Kraj chce za stamiliony zlepšit podmínky pro lidi se zdravotním postižením

Kraj zřizuje sedm pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Už řadu let se snaží o jejich přeměnu tak, aby klienti mohli žít co nejvíce v běžném prostředí. Krajští radní jednali o výstavbě, nebo nákupu dalších domků, do kterých by se mohli klienti přesunout. Celkem by plánované projekty měly vyjít na 320 milionů.

Cílem Pardubického kraje je, aby lidé s postižením nebo jinými specifickými potřebami, měli důstojný život. | Foto: Pardubický kraj