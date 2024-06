Budovy, kde sídlí krajská knihovna, jsou nedílnou součástí historické části Pardubic. Krajský úřad financuje obnovu jejich vzhledu. A plán je takový, že hotovo má být ještě letos.

Pardubický kraj chce mít opravu knihovny hotovou v letošním roce. | Foto: Pardubický kraj

Na budovu Krajské knihovny na Pernštýnském náměstí se znovu vrátilo lešení. S teplejším počasím mohou restaurátoři dokončit opravy zahájené v loňském roce. Navíc se pustí i do oprav fasád dvou sousedních historických domů, ve kterých knihovna sídlí. Pardubický kraj chce mít vše hotové v letošním roce.

„Restaurátoři začali vloni pracovat na domě čp. 77, kde dokončili všechny prácev Zelenobranské ulici, ale směrem do Pernštýnského náměstí už z klimatických důvodů museli práce přerušit. Podařilo se opravit římsy, klempířské prvky, fasádu a šambrány, vyměnit všechna okna a směrem k Zelené bráně i restaurovat všechny malby na fasádě. Nyní se dali do práce i na průčelí domu,“uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Zároveň zahájil Pardubický kraj další opravu fasád i dvou dalších domů knihovny na Pernštýnském náměstí.

„Také tady bude podobný rozsah oprav. Čeká nás ovšem i raritní obnova zlacení beránka na čp. 79 a zároveň bude obnoveno historické domovní znamení na čp. 78, což je Dům u pštrosa, kde bude dle dochované dokumentace obnoven původní reliéf s pštrosem. Následovat bude oprava kamenné zdi u zvonice na severní straně budovy čp. 79,“ popsal další postup prací Roman Línek.

„První etapa stála Pardubický kraj necelých 6 milionů korun, druhá je vysoutěžena za 3,4 miliony. Máme však ještě podanou žádost na dotaci z fondu na obnovu památek, tak se nám to doufám o něco zlevní,“ dodal.

Dodavatelem stavby je firma Manitas group z Vrbčan.Veškeré odborné práce probíhají za dozoru památkářů a jsou prováděny renomovanými restaurátory.

„První etapa má být dokončena do 30. června a ta druhá do konce října. Chceme tedy mít vše hotové do konce roku. Pardubický kraj tak spolu s loni opravenou fasádou Domu U Jonáše, kde sídlí Gočárova galerie, přispěje k pěknému stavu Pernštýnského náměstí a celé Městské památkové rezervace,“ uvedl náměstek Línek.

„Provoz knihovny není nijak omezen, čtenáři se nemusí bát, zveme je jak do prostor na Pernštýnském náměstí, kde je čeká letos renovovaný interiér studovny, tak do Knihovního centra U Vokolků na Příhrádku, kde se po opravách vrací do provozu i letní terasa,“ řekla ředitelka Krajské knihovny Radomíra Kodetová.