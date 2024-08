Jiří Tůma dnes 18:54

Stejně jako při každých volbách se i letos při pohledu na kandidátky do těch krajských dá vypozorovat řada zajímavostí. Nyní například to, že nejstaršímu kandidátovi je 74 let, na listinách výrazně převažují muži a průměrný věk je téměř padesát let.