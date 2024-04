Potřetí uspořádala pardubická Střední škola informatiky a ekonomie DELTA celostátní soutěž mladých filmařů do 21 let. Vítězové Pardubického kraťasu přebírali ceny za své filmy v novém areálu Automatických mlýnů.

Účastníci Pardubického kraťasu soutěžili v kategoriích Krátký hraný film, Animovaný film, Videoklip a YouTube prezentace, Juniorské filmové okénko pro žáky základních škol, Krátké filmy vytvořené žáky 2. stupně ZŠ společně s pedagogy a Snímky studentů středních uměleckoprůmyslových škol. Další kategorie byla regionální a nesla název Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj.

Zaslané filmy hodnotila porota sestavená z odborníků působících v oblasti filmové, mediální a publicistické tvorby a pedagogů vyučujících předmět Filmová a mediální výchova. Tvořili ji střihač, kameraman a režisér Jan Peml, hlavní organizátor Rychnovské osmičky Martin Škrobák a výtvarník, režisér a autor animovaných filmů Pavel Trnka. K nim se letos připojil i Jan Zhor, legendární kameraman například 15 ročníků rallye Paříž Dakar.

„Pro všechny tvůrce je důležité, že mohou přijet a představit svoje díla ostatním, vidět a slyšet jejich reakce, diskutovat s nimi, nabírat zkušenosti. Řada témat byla velmi hluboká a zajímavá a potěšilo mě, že si účastníci uměli dobře poradit i s technickou stránkou tvorby,“ konstatoval za porotce Pavel Trnka. Podle Jana Zhora postoupila technika natolik, že už kvalita vybavení autory nijak nezvýhodňuje, a o to víc záleží na jejich nápadech a následném zpracování.

Cenu Pardubického kraje získaly tři dívky ze čtvrté třídy základní školy v Litomyšli, které natočily krátký film o geometrii a architektuře. Cenu města Pardubice za primátora Jana Nadrchala předal ředitel školy DELTA Jiří Formánek za film Akademický den v Automatických mlýnech Vítu Petržílkovi. Vyhodnocení příštího ročníku Pardubického kraťasu se přesune do podzimních měsíců.

Škola Delta se specializuje sice především na programování, ale zabývá se také počítačovou grafikou, fotografií a filmem. „Naši vyučující těchto předmětů chtěli inspirovat svoje studenty porovnáním s pracemi na dalších školách v republice a přišli s nápadem soutěže krátkých filmů. Nápad se uchytil a roste co do kvantity, tak i kvality. Letos jsme měli propůjčené skvělé prostory na odborné semináře pro filmaře a na vyhlášení soutěže, do které se letos přihlásilo celkem 68 autorů se 76 filmy celkem z 34 škol z celé republiky,“ uvedl ředitel školy DELTA Jiří Formánek.